https://ria.ru/20200922/belaruskaliy-1577608539.html

Стачком "Беларуськалия" заявил об аресте своего лидера Бокуна на 25 суток

Стачком белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" сообщил, что одного из его лидеров, Анатолия Бокуна, суд арестовал на 25 суток. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:10

2020-09-22T16:10

2020-09-22T16:10

протесты в белоруссии

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Стачком белорусского производителя калийных удобрений "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" сообщил, что одного из его лидеров, Анатолия Бокуна, суд арестовал на 25 суток."Суд постановил: 25 суток административного ареста по двум протоколам", - говорится в сообщении стачкома в <a href="https://t.me/stachkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">T</a><a href="https://t.me/stachkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">elegram</a>. Там отмечается, что речь идет о протоколах по административным статьям о неповиновении требованиям милиции и o нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.Представители стачкома напомнили, что в понедельник на территории четвертого рудоуправления предприятия были задержаны более 20 работников, пришедших поддержать протест своего коллеги, отказавшегося подняться из шахты. Позже все кроме Бокуна, который остался под стражей, были отпущены из отделения милиции. Согласно сообщению, прямо в здании РОВД в понедельник вечером состоялся "выездной суд" над Бокуном.В понедельник в стачечном комитете "Беларуськалия" сообщили, что шахтер Олег Куделка из четвертого рудоуправления отказался выходить на поверхность после работы. Мужчина передал свое обращение к гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому и работникам предприятия через жену, среди его требований – отставка гендиректора, освобождение задержанных представителей стачкома "Беларуськалия", прекращение давления на членов стачкома и их семьи, отмена решения об увольнении бастующих работников предприятия и прекращение "беспредела силовиков". Позже шахтера увезла скорая помощь. По данным стачкома, Куделка вернулся домой после медосвидетельстования, но его вызвали на беседу в милицию. Еще когда мужчина находился в шахте, его пришли поддержать сторонники, которые впоследствии и были задержаны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. На ряде предприятий несогласные с политикой действующего президента работники инициировали создание стачкомов и забастовки, однако власти заверяют, что предприятия работают штатно.

https://ria.ru/20200912/zabastovka-1577141246.html

https://ria.ru/20200820/1576035263.html

Oleg Remov Kerch Не хочешь работать - не работай, зачем народ баламутить? А так заработал себе на персональную 25-ти суточную стачку. 16

Людмила Комиссаренко (Никишина) Складывается впечатление, что все эти сутки представители оппозиции находятся в курортных номерах. Может власти стоит договориться с местными "сидельцами", чтобы оппозиционерам жизнь медом не казалась? 14

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире