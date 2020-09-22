https://ria.ru/20200922/avtodorogi-1577603111.html

Ставрополье вошло в топ-3 регионов по соответствию автодорог нормативам

Ставропольский край в 2020 году по данным Росстата вновь вошел в топ-3 регионов по соответствию автодорог нормативным требованиям (74,6%), сообщает министерство РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:57

2020-09-22T14:57

2020-09-22T18:46

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольский край</a> в 2020 году по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> вновь вошел в топ-3 регионов по соответствию автодорог нормативным требованиям (74,6%), сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.На первом месте находится Москва (97%), на втором — Ханты-Мансийский автономный округ (84,9%),.Как отметили в министерстве, в этом году Ставрополье также вошло в число регионов, получивших дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт дорог. Более 940 миллионов рублей, поступивших в край, пойдут на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы". В частности, 547 миллионов рублей из этой суммы направлено на реализацию в регионе нацпроекта БКАД, 400 миллионов рублей – на реконструкцию дороги в районе горы Малое Седло от Олимпийской базы до родника и от родника до поселка Белореченский.Всего в 2020 году на Ставрополье приведут в нормативное состояние почти 700 километров дорожного полотна. В рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" будут отремонтированы около 250 километров региональных и более 240 километров муниципальных автодорог. Еще более 192 километров будет отремонтировано в рамках нацпроекта БКАД. В общей сложности, на все работы выделено более 11 миллиардов рублей. Из них по краевой программе выделено более 9,9 миллиарда рублей, в рамках нацпроекта из бюджета края выделено более 1,1 миллиона рублей.В этом году работы ведутся на таких крупных и социально-значимых объектах как мост на участке дороги "Автомобильная дорога "Кавказ" — Водораздел — Казинка". Реконструируются путепровод через железную дорогу в Невинномысске, автодороги "Передовой – Медвеженский" и "Станица Григорополисская — Совхоз Темижбекский", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200630/1573699311.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край