https://ria.ru/20200922/aviasoobschenie-1577594014.html

Авиасообщение между Читой и Улан-Удэ станет ежедневным

Авиакомпания "СиЛА" с 27 сентября начнет выполнять ежедневные субсидируемые рейсы Чита — Улан-Удэ, ранее полеты по этому маршруту выполнялись четыре раза в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:50

2020-09-22T12:50

2020-09-22T12:50

забайкальский край

забайкальский край

чита

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<strong>ЧИТА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Авиакомпания "СиЛА" с 27 сентября начнет выполнять ежедневные субсидируемые рейсы <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чита</a> — Улан-Удэ, ранее полеты по этому маршруту выполнялись четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a>.Авиабилет по субсидированному тарифу по этому маршруту будет стоить около 3,3 тысячи рублей. В пресс-службе напомнили, что, согласно постановлению правительства, в августе возможность оказания федеральной поддержки распространилась еще на ряд межрегиональных авиамаршрутов. Среди них — восемь маршрутов из Читы: Якутск — Чита, Чита — Нижнеангарск, Чита — Нерюнгри, Чита — Алдан, Улан-Удэ — Чита, Чита — Благовещенск, Чита — Таксимо, Чита — Братск.Федеральная субсидия дает возможность снизить цены на билеты за счет применения фиксированного специального тарифа, размеры которого ниже коммерческих тарифов на несубсидируемых рейсах. Специальный тариф применяется ко всем категориям граждан на 100 процентов пассажирской емкости самолета.

https://ria.ru/20200716/1574450366.html

забайкальский край

чита

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, чита