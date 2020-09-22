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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/attestatsiya-1577593561.html
В католической общине не поддержали обязательную аттестацию духовенства
В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве выступают против обязательной аттестации духовенства, получившего образование за рубежом, и уверены,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:46
2020-09-22T12:46
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
госдума рф
сергей горбунов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве выступают против обязательной аттестации духовенства, получившего образование за рубежом, и уверены, что в учебных заведениях Римско-католической церкви "не навязывают экстремистские идеи", заявил РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на прошлой неделе рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские и протестантские организации.Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"."Мы согласны, что священнослужители, приезжающие служить в Россию, должны быть знакомы с историей, культурным и религиозным наследием России и не должны проповедовать экстремистские идеи. Однако пока не нарушается закон, следить за эти - дело самих конфессий", - сказал Горбунов.По его словам, попытка государства регулировать этот процесс "не даст эффективных решений, но приведет к трудноразрешимым противоречиям", судя по отзывам конфессий на законопроект."Кто и по какой программе будет проводить аттестацию священников - специалистов высокого класса, имеющих ученые степени всемирно известных университетов?" - вопрошает священник.Он также обратил внимание на то, что "система образования в Католической церкви строго унифицирована". "То есть можно не опасаться того, что в каком-то учебном заведении студентам навязывают экстремистские взгляды", - подытожил Горбунов.
https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html
https://ria.ru/20200921/pyatidesyatniki-1577570952.html
https://ria.ru/20200921/religii-1577546220.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, госдума рф, сергей горбунов, москва, общество

В католической общине не поддержали обязательную аттестацию духовенства

12:46 22.09.2020
132
© РИА Новости / Ольга Хруль Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Ольга Хруль
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве выступают против обязательной аттестации духовенства, получившего образование за рубежом, и уверены, что в учебных заведениях Римско-католической церкви "не навязывают экстремистские идеи", заявил РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на прошлой неделе рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские и протестантские организации.
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Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
"Мы согласны, что священнослужители, приезжающие служить в Россию, должны быть знакомы с историей, культурным и религиозным наследием России и не должны проповедовать экстремистские идеи. Однако пока не нарушается закон, следить за эти - дело самих конфессий", - сказал Горбунов.
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По его словам, попытка государства регулировать этот процесс "не даст эффективных решений, но приведет к трудноразрешимым противоречиям", судя по отзывам конфессий на законопроект.
"Кто и по какой программе будет проводить аттестацию священников - специалистов высокого класса, имеющих ученые степени всемирно известных университетов?" - вопрошает священник.
Он также обратил внимание на то, что "система образования в Католической церкви строго унифицирована". "То есть можно не опасаться того, что в каком-то учебном заведении студентам навязывают экстремистские взгляды", - подытожил Горбунов.
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РПЦ: поправки в закон о свободе совести защищают конфессии от раскола
030004
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьГосдума РФСергей ГорбуновМоскваОбщество
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