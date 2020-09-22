https://ria.ru/20200922/apple-watch-razobrali-1577594831.html

Эксперты оценили ремонтопригодность Apple Watch Series 6

Эксперты портала iFixit полностью разобрали умные часы Apple Watch Series 6, которые были представлены 16 сентября. Их ремонтопригодность оценили на среднем... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:01

2020-09-22T13:01

2020-09-22T14:43

риа наука

apple

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577287849_0:1:1277:719_1400x0_80_0_0_2a0b6e0e7346950d50d2bb25d05b98e2.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты портала iFixit полностью разобрали умные часы Apple Watch Series 6, которые были представлены 16 сентября. Их ремонтопригодность <u><a href="https://ru.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Series+6+Teardown/136694" target="_blank" rel="nofollow noopener">оценили</a></u> на среднем уровне.Как это часто бывает с продуктами <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, разобрать новые Watch непросто. Так, сложно снять крошечный крепеж, некоторые шлейфы подключены напрямую к чипсету, а значит без пайки их снять не получится. Но безрамочный OLED-экран заменить получится, а ведь разбитая матрица чаще всего становится проблемой при эксплуатации умных часов.Интересным открытием экспертов стало то, что Watch Series 6 получили улучшенную батарею. Емкость аккумулятора у версии 44 мм составляет 1,17 ватт-час, а у 40-мм — 1,02 ватт-час. Это на несколько процентов больше, чем у предшественников.iFixit дал новинке 6 баллов из 10 за ремонтопригодность. Главная проблема, которая возникнет при восстановлении Watch Series 6, связана со шлейфами, идущими к чипу. Аккумулятор и экран заменить будет несложно.

https://ria.ru/20200916/apple-1577298545.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, гаджеты, технологии