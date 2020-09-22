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https://ria.ru/20200922/apple-watch-razobrali-1577594831.html
Эксперты оценили ремонтопригодность Apple Watch Series 6
Эксперты портала iFixit полностью разобрали умные часы Apple Watch Series 6, которые были представлены 16 сентября. Их ремонтопригодность оценили на среднем... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:01
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риа наука
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты портала iFixit полностью разобрали умные часы Apple Watch Series 6, которые были представлены 16 сентября. Их ремонтопригодность <u><a href="https://ru.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Series+6+Teardown/136694" target="_blank" rel="nofollow noopener">оценили</a></u> на среднем уровне.Как это часто бывает с продуктами <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, разобрать новые Watch непросто. Так, сложно снять крошечный крепеж, некоторые шлейфы подключены напрямую к чипсету, а значит без пайки их снять не получится. Но безрамочный OLED-экран заменить получится, а ведь разбитая матрица чаще всего становится проблемой при эксплуатации умных часов.Интересным открытием экспертов стало то, что Watch Series 6 получили улучшенную батарею. Емкость аккумулятора у версии 44 мм составляет 1,17 ватт-час, а у 40-мм — 1,02 ватт-час. Это на несколько процентов больше, чем у предшественников.iFixit дал новинке 6 баллов из 10 за ремонтопригодность. Главная проблема, которая возникнет при восстановлении Watch Series 6, связана со шлейфами, идущими к чипу. Аккумулятор и экран заменить будет несложно.
https://ria.ru/20200916/apple-1577298545.html
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apple, гаджеты, технологии

Эксперты оценили ремонтопригодность Apple Watch Series 6

13:01 22.09.2020 (обновлено: 14:43 22.09.2020)
1293
© AppleApple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Apple
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Эксперты портала iFixit полностью разобрали умные часы Apple Watch Series 6, которые были представлены 16 сентября. Их ремонтопригодность оценили на среднем уровне.
Как это часто бывает с продуктами Apple, разобрать новые Watch непросто. Так, сложно снять крошечный крепеж, некоторые шлейфы подключены напрямую к чипсету, а значит без пайки их снять не получится. Но безрамочный OLED-экран заменить получится, а ведь разбитая матрица чаще всего становится проблемой при эксплуатации умных часов.
Интересным открытием экспертов стало то, что Watch Series 6 получили улучшенную батарею. Емкость аккумулятора у версии 44 мм составляет 1,17 ватт-час, а у 40-мм — 1,02 ватт-час. Это на несколько процентов больше, чем у предшественников.
iFixit дал новинке 6 баллов из 10 за ремонтопригодность. Главная проблема, которая возникнет при восстановлении Watch Series 6, связана со шлейфами, идущими к чипу. Аккумулятор и экран заменить будет несложно.
Apple Watch SE - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 09:09
Apple назвала цены на новые умные часы и iPad в России
581004
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