https://ria.ru/20200921/vozdukhoplavanie-1577532936.html

Оторваться от земли: фестиваль воздухоплавания "Крымское небо"

Полеты над Белой скалой и грандиозное световое шоу — фестиваль воздухоплавания "Крымское небо" стал праздником для участников и гостей. Яркое зрелище — в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:43

2020-09-21T12:43

2020-09-21T12:43

республика крым

фото

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Полеты над Белой скалой и грандиозное световое шоу — фестиваль воздухоплавания "Крымское небо" стал праздником для участников и гостей. Яркое зрелище — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, фото, фото