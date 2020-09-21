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Оторваться от земли: фестиваль воздухоплавания "Крымское небо"
Полеты над Белой скалой и грандиозное световое шоу — фестиваль воздухоплавания "Крымское небо" стал праздником для участников и гостей. Яркое зрелище — в... РИА Новости, 21.09.2020
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республика крым
фото
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Полеты над Белой скалой и грандиозное световое шоу — фестиваль воздухоплавания "Крымское небо" стал праздником для участников и гостей. Яркое зрелище — в фотоленте Ria.ru.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика крым, фото, фото

Оторваться от земли: фестиваль воздухоплавания "Крымское небо"

12:43 21.09.2020
96
Читать ria.ru в
Полеты над Белой скалой и грандиозное световое шоу — фестиваль воздухоплавания "Крымское небо" стал праздником для участников и гостей. Яркое зрелище — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Фестиваль воздухоплавания организовали в Крыму впервые.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
1 из 14

Фестиваль воздухоплавания организовали в Крыму впервые.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Полеты состоялись неподалеку от знаменитой Белой скалы.

Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
2 из 14

Полеты состоялись неподалеку от знаменитой Белой скалы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вертикальная скалистая стена возвышается над долиной реки Биюк-Карасу.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
3 из 14

Вертикальная скалистая стена возвышается над долиной реки Биюк-Карасу.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участвовали команды со всей России.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
4 из 14

Участвовали команды со всей России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В небо поднялись 15 аэростатов и экипажей из Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгорода, Воронежа...

Участники фестиваля воздухоплавания готовят воздушный шар к полету у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
5 из 14

В небо поднялись 15 аэростатов и экипажей из Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгорода, Воронежа...

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Площадку под Белой скалой организаторы называют лучшей в стране для полетов на воздушных шарах.

Воздушный шар на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
6 из 14

Площадку под Белой скалой организаторы называют лучшей в стране для полетов на воздушных шарах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С этим согласны и пилоты: сила ветра здесь помогает шарам подняться, но не уносит их.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
7 из 14

С этим согласны и пилоты: сила ветра здесь помогает шарам подняться, но не уносит их.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
8 из 14

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Фестиваль собрал тысячи зрителей.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
9 из 14

Фестиваль собрал тысячи зрителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие приехали не только наблюдать, но и испытать себя в качестве пилотов.

Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
10 из 14

Многие приехали не только наблюдать, но и испытать себя в качестве пилотов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Полеты проходили утром и вечером.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
11 из 14

Полеты проходили утром и вечером.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Самым зрелищным событием фестиваля стало субботнее световое шоу.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
12 из 14

Самым зрелищным событием фестиваля стало субботнее световое шоу.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В год 75-летия Победы организаторы не смогли пройти мимо этой даты и отдали дань памяти погибшим. Фотографии акции "Бессмертный полк" проецировали на скалу.

Проекция фотографий акции Бессмертный полк на скале в рамках фестиваля воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
13 из 14

В год 75-летия Победы организаторы не смогли пройти мимо этой даты и отдали дань памяти погибшим. Фотографии акции "Бессмертный полк" проецировали на скалу.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На исходе дня небо озарил яркий фейерверк.

Фейерверк на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
14 из 14

На исходе дня небо озарил яркий фейерверк.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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