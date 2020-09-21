Оторваться от земли: фестиваль воздухоплавания "Крымское небо"
Фестиваль воздухоплавания организовали в Крыму впервые.
Фестиваль воздухоплавания организовали в Крыму впервые.
Полеты состоялись неподалеку от знаменитой Белой скалы.
Полеты состоялись неподалеку от знаменитой Белой скалы.
Вертикальная скалистая стена возвышается над долиной реки Биюк-Карасу.
Вертикальная скалистая стена возвышается над долиной реки Биюк-Карасу.
Участвовали команды со всей России.
В небо поднялись 15 аэростатов и экипажей из Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгорода, Воронежа...
В небо поднялись 15 аэростатов и экипажей из Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Белгорода, Воронежа...
Площадку под Белой скалой организаторы называют лучшей в стране для полетов на воздушных шарах.
Площадку под Белой скалой организаторы называют лучшей в стране для полетов на воздушных шарах.
С этим согласны и пилоты: сила ветра здесь помогает шарам подняться, но не уносит их.
С этим согласны и пилоты: сила ветра здесь помогает шарам подняться, но не уносит их.
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы.
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы.
Фестиваль собрал тысячи зрителей.
Многие приехали не только наблюдать, но и испытать себя в качестве пилотов.
Многие приехали не только наблюдать, но и испытать себя в качестве пилотов.
Полеты проходили утром и вечером.
Самым зрелищным событием фестиваля стало субботнее световое шоу.
Самым зрелищным событием фестиваля стало субботнее световое шоу.
В год 75-летия Победы организаторы не смогли пройти мимо этой даты и отдали дань памяти погибшим. Фотографии акции "Бессмертный полк" проецировали на скалу.
В год 75-летия Победы организаторы не смогли пройти мимо этой даты и отдали дань памяти погибшим. Фотографии акции "Бессмертный полк" проецировали на скалу.
На исходе дня небо озарил яркий фейерверк.
На исходе дня небо озарил яркий фейерверк.