https://ria.ru/20200921/voyna-v-afganistane-1577460890.html

"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран

Сотни тысяч жертв, разрушенные города и плохо скрываемая ненависть мирного населения — Пентагон выводит большую часть войск из оккупированных Афганистана и... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

2020-09-21T08:00

россия

дональд трамп

иракская война (2003-2011)

война в афганистане (с 2001)

афганистан

ирак

сша

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152508/94/1525089436_0:149:2858:1757_1400x0_80_0_0_35a2b418d8c6f5c3ec395f4371ba8256.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Сотни тысяч жертв, разрушенные города и плохо скрываемая ненависть мирного населения — Пентагон выводит большую часть войск из оккупированных Афганистана и Ирака. За годы боевых действий они так и не достигли намеченных при вторжениях целей, принеся в эти страны лишь хаос. О том, почему американцы собираются бросить начатое и сбежать, — в материале РИА Новости.Нереализованные планыРешение о возвращении войск в Вашингтоне приняли еще весной. Пока в Афганистане оставили восемь с половиной тысяч солдат и офицеров, а к середине октября контингент сократят до четырех с половиной тысяч.Это результат мирного договора между правительством США и радикальным движением "Талибан"*. Согласно документу, американцы в течение 14 месяцев обязаны убрать войска с пяти военных баз. Талибы, в свою очередь, пообещали освободить Афганистан от террористов.Эта война — самая долгая в истории США. Американские войска вторглись в страну в 2001-м, вскоре после терактов 11 сентября. Цель кампании — борьба с международным терроризмом и талибами, которые укрывали главарей "Аль-Каиды"*. Контингент постоянно увеличивался, достигнув 110 тысяч. За девятнадцать лет боевых действий американцы потеряли убитыми более 2300 военнослужащих, около двадцати тысяч были ранены.Досталось и мирному населению. Ежегодно в результате ошибочных авиаударов гибнут сотни афганцев. Так, в 2019-м Пентагон признал более сотни гражданских жертв. Впрочем, как считают аналитики, официальные данные далеки от реальности: погибших гораздо больше.Случалось, что ударные беспилотники стирали с лица земли сразу несколько населенных пунктов. Например, в 2009-м американцы разбомбили две деревни в провинции Фарах. Погибли 150 человек. И при всем этом, по словам члена-корреспондента Военной академии наук Сергея Судакова, добиться заметных успехов в борьбе с террористами так и не удалось.Многочисленные инструкторы из США не сумели качественно подготовить афганскую армию, борющуюся с терроризмом. Хотя в страну поставляют оружие и технику на миллиарды долларов, построили десятки учебных баз, афганцы так и не научилась воевать. Их потери колоссальны: за последние пять лет — более десяти тысяч солдат и офицеров.Нос в чужие дела"Итоги операции Дональд Трамп подвел еще в предвыборной кампании 2016-го, — отмечает Судаков в беседе с РИА Новости. — Тогда он назвал это абсолютно "никчемными войнами", требующими колоссальных расходов из бюджета. Президент говорил о семи триллионах, а эксперты подсчитали, что почти пять с половиной триллионов США просто просадили в войнах, которые не выиграли".Главное, считает эксперт, не количество военнослужащих, дислоцированных в стране, а результаты операции. Американцы не сумели сделать регион стабильным и справиться со множеством террористических группировок. Да, за годы президентства Дональда Трампа в США не произошло ни одного теракта. Но плата за эту "безопасность" — постоянные и крупные потери армии. Американцы никогда не покинут Афганистан полностью — в стране останутся частные военные компании."Они продолжат решать практические задачи, — поясняет Судаков. — Уйти из страны — значит открыть границы для террористов и лишиться источников разведывательной информации, перечеркнуть все, что выстраивалось годами. Американцам неважно, как распространяется терроризм на постсоветском пространстве или в Европе. Им нужно защитить собственную территорию. И ЧВК продолжат отстаивать этот "фронтир" в виде Афганистана".Не лучше обстоят дела и в Ираке, куда американцы вторглись в 2003-м под предлогом уничтожения химического оружия. Вашингтон тогда обвинил президента Саддама Хусейна в поддержке террористов "Аль-Каиды"*.Западная коалиция покончила с иракской армией всего за месяц. Химического оружия не нашли, но на Хусейна объявили охоту. Он скрывался около полугода, в итоге попался — иракского лидера судили и повесили. Казалось бы, цели достигнуты. Однако все только начиналось. Страна погрузилась в жестокую гражданскую войну на религиозной почве. Из-за разногласий шиитов и суннитов началось кровопролитие, гибли десятки тысяч мирных жителей.Американцы, наблюдая за происходящим из-за высоких ограждений военных баз, пытались урегулировать ситуацию при помощи стратегии "Большая волна".В Ирак дополнительно перебросили более двадцати тысяч солдат для поддержания порядка. Но межконфессиональная резня продолжалась. К тому же в ответ на усиление военного присутствия активизировались местные повстанцы — они обстреливали американские объекты, сбивали вертолеты, устраивали теракты. А жители иракских городов гибли тысячами. Увеличились потери и в американской армии. "Янки, гоу хоум"Сейчас в Ираке порядка пяти тысяч военнослужащих США. Дональд Трамп пообещал сократить контингент до трех тысяч. Старший преподаватель школы Востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин объяснил это тем, что американские солдаты и офицеры чувствуют себя в этой стране все менее комфортно. "В последнее время, особенно после ликвидации иранского военачальника Касема Сулеймани в Багдаде, ситуация для США в Ираке сложилась не очень хорошая, — отмечает эксперт. — Там постоянно взрывают конвои, наносят ракетные удары по местам дислокации американских войск. Это не добавляет им желания оставаться в таких районах с мишенью на спине".Выполнить поставленные в 2003-м задачи американцы так и не смогли. В частности, им не удалось распространить в Ираке идеи демократии и либерализма, которые уже "хромают" и внутри самих Соединенных Штатов.По сути, Ирак превратился в очередную горячую точку. По разным оценкам, за годы американской оккупации в стране погибли от двухсот до трехсот тысяч человек. "Население Ирака сегодня озабочено только одним: выжить, одеться и поесть, иметь крышу над головой в той безумной экономической обстановке, в которой они живут уже 17 лет, — говорит Чупрыгин. — Есть там американцы или нет, их мало интересует. Все сильнее настроения отрицания, как говорится, "янки, гоу хоум". И это понятно: постоянное мельтешение обвешанных оружием ребят напрягает".Тем не менее большинство опрошенных экспертов сходятся в том, что, несмотря на сокращение военного присутствия, Вашингтон вряд ли полностью самоустранится от ближневосточных процессов. Просто сменит тактику на более мирную.По мнению Чупрыгина, многое указывает на то, что Трамп всерьез задумался о правильности военного вмешательства в дела третьих стран. <em>*Террористическая организация, запрещенная на территории России.</em>

https://ria.ru/20200809/1575399121.html

https://ria.ru/20200807/1575360980.html

https://ria.ru/20200518/1571511549.html

sysuck награбили,развлекались теперь устали, разницы между фашистами и ими никакой, только хороший вирус для их страны спасение для планеты. 15

5

россия

афганистан

ирак

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, иракская война (2003-2011), война в афганистане (с 2001), афганистан, ирак, сша, безопасность, в мире