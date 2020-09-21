https://ria.ru/20200921/vostanovlenie-ekonomiki-1577568621.html

Восстановиться после пандемии. Как в России поддержат экономику

Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, власти пошли на беспрецедентные налоговые послабления. Прежде всего помогли малому и среднему бизнесу, что... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:05

2020-09-21T19:05

2020-09-21T19:24

ндпи

ндфл

коронавирус covid-19

малый бизнес

министерство финансов рф (минфин россии)

экономический кризис

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, власти пошли на беспрецедентные налоговые послабления. Прежде всего помогли малому и среднему бизнесу, что позволило сдержать спад во многих отраслях. Только снижение страховых взносов, отсрочка и списание обязательных платежей обошлись бюджету в триллион рублей. Образовавший дефицит надо как-то покрывать. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предложив повысить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы на табак, индексировать ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Как это повлияет на россиян — в материале РИА Новости.Своевременная поддержкаПандемия коронавируса доставила много проблем мировому хозяйству. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года сократится на 4,5%.К концу 2020-го в России ожидают четырехпроцентного снижения ВПП, что на фоне остальных выглядит умеренным откатом. Экономика страны подошла к пандемии с низкими инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами, указывают аналитики Bloomberg.Кроме того, помогли своевременные действия властей. "Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично", — заявил премьер Михаил Мишустин.Глава правительства напомнил, что кабмин оперативно принял ряд мер для поддержки бизнеса. Это и отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов. Также ввели мораторий на проверки, продлили лицензии и разрешительные документы. Малому, среднему бизнесу и системообразующим предприятиям выдают льготные кредиты. Удар по бюджетуТак, предприятиям малого и среднего бизнеса власти предоставили несколько пакетов помощи. Одна из первых мер — отсрочка по налоговым платежам и страховым взносам на шесть месяцев. Еще одна — субсидии для предприятий, по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Внешэкономбанк по поручению президента обеспечит гарантиями 75% кредитов компаний, необходимых для погашения долгов по зарплате. С 1 июня предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, а также социально ориентированные НКО могут взять зарплатные кредиты под два процента с государственной гарантией 85% общей суммы.Наконец, с компаний и ИП спишут налоговые платежи за второй квартал, за исключением НДС. Беспрецедентные меры приняли и для поддержки IT-компаний, снизив ставку по налогу на прибыль с 20 до трех процентов.Все это не могло не сказаться на бюджете. По предварительным оценкам, годовой дефицит приблизится к четырем процентам ВВП.Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы, задействуют средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнил Силуанов. На покрытие дефицита в этом году из ФНБ потратят 350 миллиардов рублей. В 2021-м правительство России сократит часть расходов: отменит индексацию зарплат госслужащих, урежет бюджетные траты по социальным обязательствам и программе вооружений. Благодаря этому бюджет получит более 900 миллиардов рублей.Кроме того, Россия нарастит заимствования. В планах Министерства финансов — разместить на рынке государственные облигации на 5,4 триллиона рублей. Около триллиона уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг. Пока на долговом рынке привлекли полтора триллиона. До конца года Минфину нужно занять еще почти три триллиона.Вынужденные мерыОднако и этого недостаточно. Чтобы пополнить казну, которую прохудили коронавирусные расходы, власти анонсировали проект налоговых законов. Одна из инициатив — повышение подоходного налога граждан с годовым доходом больше пяти миллионов рублей в год с 13% до 15%.К тому же правительство предложило увеличить налогообложение ряда доходных отраслей, в том числе добычи полезных ископаемых (НДПИ), и пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе. По оценкам Минфина, это позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 миллиардов рублей.Поможет покрыть "коронавирусные" расходы и повышение акциза на сигареты. В проекте поправок в Налоговый кодекс Минфин предложил поднять ставки на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты в 2021 году до 20%. Сейчас акциз — 1996 рублей за тысячу штук. Если поправки Минфина утвердят, в 2021-м будет 2359 рублей, а на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.Как пояснил Антон Силуанов, при увеличении акциза сигареты в среднем подорожают на 17%.Наконец, дополнительные доходы принесет пересмотр соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран. Это Кипр, Мальта, Люксембург и офшорные острова, находящиеся в британской юрисдикции. По оценке Минфина, перезагрузка таких соглашений даст бюджету 130-150 миллиардов рублей в год.

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

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https://ria.ru/20200918/ndfl-1577418943.html

https://ria.ru/20200921/sigarety-1577556303.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ндпи, ндфл, коронавирус covid-19, малый бизнес, министерство финансов рф (минфин россии), экономический кризис, экономика