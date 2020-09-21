Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/vostanovlenie-ekonomiki-1577568621.html
Восстановиться после пандемии. Как в России поддержат экономику
Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, власти пошли на беспрецедентные налоговые послабления. Прежде всего помогли малому и среднему бизнесу, что... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:05
2020-09-21T19:24
ндпи
ндфл
коронавирус covid-19
малый бизнес
министерство финансов рф (минфин россии)
экономический кризис
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571437439_0:0:3036:1707_1400x0_80_0_0_e10b42b15b57ec33dbb0532e7c2aa17a.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, власти пошли на беспрецедентные налоговые послабления. Прежде всего помогли малому и среднему бизнесу, что позволило сдержать спад во многих отраслях. Только снижение страховых взносов, отсрочка и списание обязательных платежей обошлись бюджету в триллион рублей. Образовавший дефицит надо как-то покрывать. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предложив повысить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы на табак, индексировать ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Как это повлияет на россиян — в материале РИА Новости.Своевременная поддержкаПандемия коронавируса доставила много проблем мировому хозяйству. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года сократится на 4,5%.К концу 2020-го в России ожидают четырехпроцентного снижения ВПП, что на фоне остальных выглядит умеренным откатом. Экономика страны подошла к пандемии с низкими инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами, указывают аналитики Bloomberg.Кроме того, помогли своевременные действия властей. "Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично", — заявил премьер Михаил Мишустин.Глава правительства напомнил, что кабмин оперативно принял ряд мер для поддержки бизнеса. Это и отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов. Также ввели мораторий на проверки, продлили лицензии и разрешительные документы. Малому, среднему бизнесу и системообразующим предприятиям выдают льготные кредиты. Удар по бюджетуТак, предприятиям малого и среднего бизнеса власти предоставили несколько пакетов помощи. Одна из первых мер — отсрочка по налоговым платежам и страховым взносам на шесть месяцев. Еще одна — субсидии для предприятий, по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Внешэкономбанк по поручению президента обеспечит гарантиями 75% кредитов компаний, необходимых для погашения долгов по зарплате. С 1 июня предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, а также социально ориентированные НКО могут взять зарплатные кредиты под два процента с государственной гарантией 85% общей суммы.Наконец, с компаний и ИП спишут налоговые платежи за второй квартал, за исключением НДС. Беспрецедентные меры приняли и для поддержки IT-компаний, снизив ставку по налогу на прибыль с 20 до трех процентов.Все это не могло не сказаться на бюджете. По предварительным оценкам, годовой дефицит приблизится к четырем процентам ВВП.Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы, задействуют средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнил Силуанов. На покрытие дефицита в этом году из ФНБ потратят 350 миллиардов рублей. В 2021-м правительство России сократит часть расходов: отменит индексацию зарплат госслужащих, урежет бюджетные траты по социальным обязательствам и программе вооружений. Благодаря этому бюджет получит более 900 миллиардов рублей.Кроме того, Россия нарастит заимствования. В планах Министерства финансов — разместить на рынке государственные облигации на 5,4 триллиона рублей. Около триллиона уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг. Пока на долговом рынке привлекли полтора триллиона. До конца года Минфину нужно занять еще почти три триллиона.Вынужденные мерыОднако и этого недостаточно. Чтобы пополнить казну, которую прохудили коронавирусные расходы, власти анонсировали проект налоговых законов. Одна из инициатив — повышение подоходного налога граждан с годовым доходом больше пяти миллионов рублей в год с 13% до 15%.К тому же правительство предложило увеличить налогообложение ряда доходных отраслей, в том числе добычи полезных ископаемых (НДПИ), и пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе. По оценкам Минфина, это позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 миллиардов рублей.Поможет покрыть "коронавирусные" расходы и повышение акциза на сигареты. В проекте поправок в Налоговый кодекс Минфин предложил поднять ставки на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты в 2021 году до 20%. Сейчас акциз — 1996 рублей за тысячу штук. Если поправки Минфина утвердят, в 2021-м будет 2359 рублей, а на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.Как пояснил Антон Силуанов, при увеличении акциза сигареты в среднем подорожают на 17%.Наконец, дополнительные доходы принесет пересмотр соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран. Это Кипр, Мальта, Люксембург и офшорные острова, находящиеся в британской юрисдикции. По оценке Минфина, перезагрузка таких соглашений даст бюджету 130-150 миллиардов рублей в год.
https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html
https://ria.ru/20200918/ndfl-1577418943.html
https://ria.ru/20200921/sigarety-1577556303.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571437439_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_96b11e901a80d6bf308e767ae52ff976.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ндпи, ндфл, коронавирус covid-19, малый бизнес, министерство финансов рф (минфин россии), экономический кризис, экономика

Восстановиться после пандемии. Как в России поддержат экономику

19:05 21.09.2020 (обновлено: 19:24 21.09.2020)
1247
© РИА Новости / Александр КряжевОбъявление на дверях салона в Новосибирске
Объявление на дверях салона в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, власти пошли на беспрецедентные налоговые послабления. Прежде всего помогли малому и среднему бизнесу, что позволило сдержать спад во многих отраслях. Только снижение страховых взносов, отсрочка и списание обязательных платежей обошлись бюджету в триллион рублей. Образовавший дефицит надо как-то покрывать. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предложив повысить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы на табак, индексировать ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Как это повлияет на россиян — в материале РИА Новости.

Своевременная поддержка

Пандемия коронавируса доставила много проблем мировому хозяйству. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года сократится на 4,5%.

В отличие от крупнейших экономик мира, Россия проходит кризис с наименьшими потерями. По данным ЦБ, во втором квартале ВВП снизился на восемь процентов. А у многих потери двузначные: в США — минус 32,9%, в Великобритании — 21,7%, в Евросоюзе — 14,4%.

К концу 2020-го в России ожидают четырехпроцентного снижения ВПП, что на фоне остальных выглядит умеренным откатом. Экономика страны подошла к пандемии с низкими инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами, указывают аналитики Bloomberg.
Мужчина на скутере у плаката в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 08:00
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Кроме того, помогли своевременные действия властей. "Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично", — заявил премьер Михаил Мишустин.
Глава правительства напомнил, что кабмин оперативно принял ряд мер для поддержки бизнеса. Это и отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов. Также ввели мораторий на проверки, продлили лицензии и разрешительные документы. Малому, среднему бизнесу и системообразующим предприятиям выдают льготные кредиты.

Удар по бюджету

Так, предприятиям малого и среднего бизнеса власти предоставили несколько пакетов помощи. Одна из первых мер — отсрочка по налоговым платежам и страховым взносам на шесть месяцев. Еще одна — субсидии для предприятий, по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Внешэкономбанк по поручению президента обеспечит гарантиями 75% кредитов компаний, необходимых для погашения долгов по зарплате. С 1 июня предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, а также социально ориентированные НКО могут взять зарплатные кредиты под два процента с государственной гарантией 85% общей суммы.
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 08:00
Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Наконец, с компаний и ИП спишут налоговые платежи за второй квартал, за исключением НДС. Беспрецедентные меры приняли и для поддержки IT-компаний, снизив ставку по налогу на прибыль с 20 до трех процентов.
Все это не могло не сказаться на бюджете. По предварительным оценкам, годовой дефицит приблизится к четырем процентам ВВП.

Как уточнил ранее министр финансов Антон Силуанов, доходов ожидается примерно на четыре триллиона меньше, чем планировалось: недосчитаются 1,5 триллиона нефтегазовых поступлений (по сравнению с базовым уровнем) и около двух триллионов остальных. Только из-за снижения страховых взносов, отсрочки и списания налогов казна потеряла порядка триллиона рублей.

Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы, задействуют средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнил Силуанов. На покрытие дефицита в этом году из ФНБ потратят 350 миллиардов рублей. В 2021-м правительство России сократит часть расходов: отменит индексацию зарплат госслужащих, урежет бюджетные траты по социальным обязательствам и программе вооружений. Благодаря этому бюджет получит более 900 миллиардов рублей.
Дом Правительства - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 03:12
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов
Кроме того, Россия нарастит заимствования. В планах Министерства финансов — разместить на рынке государственные облигации на 5,4 триллиона рублей. Около триллиона уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг. Пока на долговом рынке привлекли полтора триллиона. До конца года Минфину нужно занять еще почти три триллиона.

Вынужденные меры

Однако и этого недостаточно. Чтобы пополнить казну, которую прохудили коронавирусные расходы, власти анонсировали проект налоговых законов. Одна из инициатив — повышение подоходного налога граждан с годовым доходом больше пяти миллионов рублей в год с 13% до 15%.

Как подчеркнул Мишустин, все средства, полученные за счет этого, направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. По подсчетам, это даст бюджету 60 миллиардов рублей в 2021-м, 64 миллиарда — в 2022-м и 68,5 миллиарда — в 2023-м. Средства уже заложены в государственную программу "Развитие здравоохранения".

К тому же правительство предложило увеличить налогообложение ряда доходных отраслей, в том числе добычи полезных ископаемых (НДПИ), и пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе. По оценкам Минфина, это позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 миллиардов рублей.
Знак курение запрещено - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 16:00
Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты
Поможет покрыть "коронавирусные" расходы и повышение акциза на сигареты. В проекте поправок в Налоговый кодекс Минфин предложил поднять ставки на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты в 2021 году до 20%. Сейчас акциз — 1996 рублей за тысячу штук. Если поправки Минфина утвердят, в 2021-м будет 2359 рублей, а на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.
Как пояснил Антон Силуанов, при увеличении акциза сигареты в среднем подорожают на 17%.

"Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", — сказал министр РИА Новости. Повышение акцизов на табачную продукцию даст бюджету десятки миллиардов рублей.

Наконец, дополнительные доходы принесет пересмотр соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран. Это Кипр, Мальта, Люксембург и офшорные острова, находящиеся в британской юрисдикции. По оценке Минфина, перезагрузка таких соглашений даст бюджету 130-150 миллиардов рублей в год.
15741017
Обсудить2
НДПИНДФЛКоронавирус COVID-19Малый бизнесМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономический кризисЭкономика
Рекомендуем
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров заявил, что США утратили талант дипломатии
Шоколад
Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Нафтогаз" заявил о планах "Газпрома" увеличить мощности для транзита
Князь Владимир. Портрет из Царского титулярника XVII века
В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаевым заинтересовался Следственный комитет
Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на КБЖД
Степи, тундра и Байкал. Испанца поразила "бесконечная" поездка по России
Президент РФ Владимир Путин
Путин повысил зарплаты судьям
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Рыба с картофелем фри и зелёным горошком
Ученые предложили заменить жареную рыбу в фастфуде медузами
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве
Москвичам пообещали резкое потепление
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Лавров выступил от лица ОДКБ на сессии Генассамблеи ООН
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Лента новостейМолния