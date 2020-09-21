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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577570272.html
Курганская область получила первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Курганскую область, сначала будут вакцинированы медработники инфекционного госпиталя,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:04
2020-09-21T19:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
курганская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганскую область</a>, сначала будут вакцинированы медработники инфекционного госпиталя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона."В Курганскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19. По информации регионального департамента здравоохранения, ее направят на вакцинацию медицинского персонала инфекционного госпиталя, который находится в группе риска, ежедневно контактируя с заболевшими", - говорится в сообщении.В сообщении не указывается, какое количество вакцины поступило.В пресс-службе напомнили, что первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована 11 августа. Ее разработали российские ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи.По данным пресс-службы, вакцина получила название "Спутник V". В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что в рамках первых поставок вакцины будут отработаны логистические цепочки доставки в субъекты России, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200921/vaktsinatsiya-1577557366.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, курганская область, общество

Курганская область получила первую партию вакцины от коронавируса

19:04 21.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен - РИА Новости. Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Курганскую область, сначала будут вакцинированы медработники инфекционного госпиталя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"В Курганскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19. По информации регионального департамента здравоохранения, ее направят на вакцинацию медицинского персонала инфекционного госпиталя, который находится в группе риска, ежедневно контактируя с заболевшими", - говорится в сообщении.
В сообщении не указывается, какое количество вакцины поступило.
В пресс-службе напомнили, что первая в мире вакцина от COVID-19 зарегистрирована 11 августа. Ее разработали российские ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 16:09Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали, кому нужна приоритетная вакцинация от COVID-19
По данным пресс-службы, вакцина получила название "Спутник V". В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что в рамках первых поставок вакцины будут отработаны логистические цепочки доставки в субъекты России, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1810004
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКурганская областьОбщество
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