https://ria.ru/20200921/v-khabarovskom-krae-pribyvaet-voda--sotrudniki-mchs-spasayut-lyudey-i-zhivotnykh-1577555733.html

В плену большой воды: сотрудники МЧС спасают людей и животных

Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно.

2020-09-21T15:51

2020-09-21T15:51

2020-09-21T15:51

наводнение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

видео

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Они спасают людей и животных. Волонтеры через соцсети разыскивают хозяев мохнатых потерпевших. На сегодняшний день наводнением охвачены около 30 домов, более 2 тысяч участков, пострадало почти 40 поселковых дорог.

хабаровск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Хабаровском крае прибывает вода: сотрудники МЧС спасают людей и животных Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно. Они спасают людей и животных. Волонтеры через соцсети разыскивают хозяев мохнатых потерпевших. На сегодняшний день наводнением охвачены около 30 домов, более 2 тысяч участков, пострадало почти 40 поселковых дорог. 2020-09-21T15:51 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, наводнение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, видео