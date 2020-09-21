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В плену большой воды: сотрудники МЧС спасают людей и животных
Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно.
2020-09-21T15:51
2020-09-21T15:51
наводнение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
видео
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Они спасают людей и животных. Волонтеры через соцсети разыскивают хозяев мохнатых потерпевших. На сегодняшний день наводнением охвачены около 30 домов, более 2 тысяч участков, пострадало почти 40 поселковых дорог.
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Хабаровском крае прибывает вода: сотрудники МЧС спасают людей и животных
Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно. Они спасают людей и животных. Волонтеры через соцсети разыскивают хозяев мохнатых потерпевших. На сегодняшний день наводнением охвачены около 30 домов, более 2 тысяч участков, пострадало почти 40 поселковых дорог.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, наводнение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, видео
В плену большой воды: сотрудники МЧС спасают людей и животных
Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно.
2020-09-21T15:51
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PT0M41S

В плену большой воды: сотрудники МЧС спасают людей и животных

15:51 21.09.2020
330
Читать ria.ru в
Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно.
Они спасают людей и животных. Волонтеры через соцсети разыскивают хозяев мохнатых потерпевших. На сегодняшний день наводнением охвачены около 30 домов, более 2 тысяч участков, пострадало почти 40 поселковых дорог.
2600000
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НаводнениеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскВидео
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