https://ria.ru/20200921/v-khabarovskom-krae-pribyvaet-voda--sotrudniki-mchs-spasayut-lyudey-i-zhivotnykh-1577555733.html
В плену большой воды: сотрудники МЧС спасают людей и животных
Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно.
2020-09-21T15:51
2020-09-21T15:51
2020-09-21T15:51
наводнение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
видео
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Они спасают людей и животных. Волонтеры через соцсети разыскивают хозяев мохнатых потерпевших. На сегодняшний день наводнением охвачены около 30 домов, более 2 тысяч участков, пострадало почти 40 поселковых дорог.
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577555119_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_7c339b0806a3f46bbc08d9efd77199ad.jpg
В Хабаровском крае прибывает вода: сотрудники МЧС спасают людей и животных
Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно.
Они спасают людей и животных. Волонтеры через соцсети разыскивают хозяев мохнатых потерпевших.
На сегодняшний день наводнением охвачены около 30 домов, более 2 тысяч участков, пострадало почти 40 поселковых дорог.
2020-09-21T15:51
true
PT0M41S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, наводнение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, видео
В плену большой воды: сотрудники МЧС спасают людей и животных
Большая вода в Хабаровском крае все прибывает. Сотрудники МЧС курсируют на лодках и катамаранах в поисках пострадавших, которые не могут выбраться с затопленных территорий самостоятельно.