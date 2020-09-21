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https://ria.ru/20200921/tranzaktsii-1577555407.html
Минфин Германии отреагировал на сообщения о "подозрительных транзакциях"
В расследовании СМИ о "подозрительных транзакциях" немецких банков идет речь о фактах из прошлого, они проверены, заявила на брифинге представитель минфина ФРГ. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:46
2020-09-21T15:46
олаф шольц
buzzfeed
министерство финансов сша
deutsche bank
германия
сша
украина
экономика
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<strong>БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости.</strong> В расследовании СМИ о "подозрительных транзакциях" немецких банков идет речь о фактах из прошлого, они проверены, заявила на брифинге представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minfin_FRG/" target="_blank" data-auto="true">минфина ФРГ</a>."Случаи, на которые ссылаются, о которых сообщается, произошли в прошлом. И это доказывает, что глава минфина <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Олаф Шольц</a> действовал правильно, когда после вступления в должность в 2018 году принял разнообразные меры для значительного укрепления борьбы с отмыванием денег. По нашим данным, эти случаи, применимые к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, уже проработаны, выводы сделаны", - заявила представитель ведомства.Крупнейшие мировые банки JPMorgan, <a href="http://ria.ru/organization_HSBC_Holdings_Plc/" target="_blank" data-auto="true">HSBC</a>, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon продолжали обслуживать бизнесменов, попавших под санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в том числе из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и России, хотя власти США несколько раз крупно штрафовали кредитные организации за отмывание денег, говорится в новом материале международного консорциума журналистов-расследователей и издания <a href="http://ria.ru/organization_BuzzFeed/" target="_blank" data-auto="true">BuzzFeed</a> News. Расследование основано на документах подразделения <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфина США</a> FinCen, которое занимается финансовой проверкой сомнительных банковских операций.В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы FinCen, что <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a> мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для российских клиентов, соответствующие проверки в банки прошли в 2014 году, однако по их итогам якобы не было принято никаких мер. Также в документах FinCen "многократно упомянут" немецкий <a href="http://ria.ru/organization_Commerzbank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Commerzbank</a>, речь идет о "сомнительных операциях с российским <a href="http://ria.ru/organization_Svjaz_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Связь-банком</a>", сообщили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR. Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора с серьезными задержками о подозрительных операциях, пишут немецкие СМИ.В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования, указав, что данные темы применительно к банку "известны надзорным органам", они были "расследованы и привели к соглашению с ведомствами, в ходе которого было публично заявлено о сотрудничестве банка и принятии корректирующих мер".
https://ria.ru/20200921/bank-1577549323.html
1
германия
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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олаф шольц, buzzfeed, министерство финансов сша, deutsche bank , германия, сша, украина, экономика

Минфин Германии отреагировал на сообщения о "подозрительных транзакциях"

15:46 21.09.2020
1255
© Фото : Peter KuleyЗдание Министерства финансов ФРГ
Здание Министерства финансов ФРГ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Peter Kuley
Здание Министерства финансов ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. В расследовании СМИ о "подозрительных транзакциях" немецких банков идет речь о фактах из прошлого, они проверены, заявила на брифинге представитель минфина ФРГ.
"Случаи, на которые ссылаются, о которых сообщается, произошли в прошлом. И это доказывает, что глава минфина Олаф Шольц действовал правильно, когда после вступления в должность в 2018 году принял разнообразные меры для значительного укрепления борьбы с отмыванием денег. По нашим данным, эти случаи, применимые к Германии, уже проработаны, выводы сделаны", - заявила представитель ведомства.
Крупнейшие мировые банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon продолжали обслуживать бизнесменов, попавших под санкции США, в том числе из Украины и России, хотя власти США несколько раз крупно штрафовали кредитные организации за отмывание денег, говорится в новом материале международного консорциума журналистов-расследователей и издания BuzzFeed News. Расследование основано на документах подразделения минфина США FinCen, которое занимается финансовой проверкой сомнительных банковских операций.
В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы FinCen, что Deutsche Bank мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для российских клиентов, соответствующие проверки в банки прошли в 2014 году, однако по их итогам якобы не было принято никаких мер. Также в документах FinCen "многократно упомянут" немецкий Commerzbank, речь идет о "сомнительных операциях с российским Связь-банком", сообщили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR. Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора с серьезными задержками о подозрительных операциях, пишут немецкие СМИ.
В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования, указав, что данные темы применительно к банку "известны надзорным органам", они были "расследованы и привели к соглашению с ведомствами, в ходе которого было публично заявлено о сотрудничестве банка и принятии корректирующих мер".
Аркадий Ротенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 14:17
Представитель Ротенберга опроверг данные СМИ о счетах в британском банке
2181001
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Олаф ШольцBuzzFeedМинистерство финансов СШАDeutsche BankГерманияСШАУкраинаЭкономика
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