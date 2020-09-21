https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html

Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, покинувшая страну после президентских выборов, заявила, что ждет возможности оказаться в Белоруссии,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:34

2020-09-21T15:34

2020-09-21T15:40

светлана тихановская

давид сассоли

европарламент

александр лукашенко

белоруссия

европа

люксембург (государство)

в мире

протесты в белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577554502_0:294:2016:1428_1400x0_80_0_0_2920cf2348b9da9978b57693f1286dbc.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, покинувшая страну после президентских выборов, заявила, что ждет возможности оказаться в Белоруссии, но готова вернуться при условии, что власти и оппозиция начнут переговоры."Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Беларусь с надеждой, что у нас вот-вот все получится. Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми, и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь", - сказала она, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> перед представителями белорусской диаспоры.В Брюсселе Тихановская вышла к своим сторонникам, проживающим в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, чтобы поблагодарить их за поддержу.Десятки демонстрантов собрались на площади <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембург</a> рядом со зданием <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, чтобы поддержать экс-кандидата в президенты Белоруссии. К ним присоединились евродепутаты.Ранее Тихановская провела встречу с главами МИД ЕС и главой Европарламента <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Сассоли</a>.Тихановская, по инициативе которой оппозиция создала координационный совет по транзиту власти, после выборов выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/belorussiya-1577536926.html

https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577505410.html

Ольга Занкова А зачем бежала? Это предательством называется. Удивительно, что у нее еще какие-то сторонники есть сейчас. Политик, сбежавший и спасающий шкурку, бросивший соратников - ничтожен 81

Homa Brut2020 Ну как обслужит все хотелки кураторов так её отпустят восвояси на все четыре стороны. 72

14

белоруссия

европа

люксембург (государство)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, давид сассоли, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, европа, люксембург (государство), в мире