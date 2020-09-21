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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, покинувшая страну после президентских выборов, заявила, что ждет возможности оказаться в Белоруссии,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:34
2020-09-21T15:40
светлана тихановская
давид сассоли
европарламент
александр лукашенко
белоруссия
европа
люксембург (государство)
в мире
протесты в белоруссии
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, покинувшая страну после президентских выборов, заявила, что ждет возможности оказаться в Белоруссии, но готова вернуться при условии, что власти и оппозиция начнут переговоры."Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Беларусь с надеждой, что у нас вот-вот все получится. Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми, и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь", - сказала она, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> перед представителями белорусской диаспоры.В Брюсселе Тихановская вышла к своим сторонникам, проживающим в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, чтобы поблагодарить их за поддержу.Десятки демонстрантов собрались на площади <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембург</a> рядом со зданием <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>, чтобы поддержать экс-кандидата в президенты Белоруссии. К ним присоединились евродепутаты.Ранее Тихановская провела встречу с главами МИД ЕС и главой Европарламента <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Сассоли</a>.Тихановская, по инициативе которой оппозиция создала координационный совет по транзиту власти, после выборов выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/belorussiya-1577536926.html
https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577505410.html
А зачем бежала? Это предательством называется. Удивительно, что у нее еще какие-то сторонники есть сейчас. Политик, сбежавший и спасающий шкурку, бросивший соратников - ничтожен
81
Ну как обслужит все хотелки кураторов так её отпустят восвояси на все четыре стороны.
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белоруссия
европа
люксембург (государство)
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светлана тихановская, давид сассоли, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, европа, люксембург (государство), в мире

Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

15:34 21.09.2020 (обновлено: 15:40 21.09.2020)
5829
© РИА Новости / Надим Зуауи Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава комитета по международным делам Европарламента Дэвид Макалистер на встрече с белорусской диаспорой в Брюсселе
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава комитета по международным делам Европарламента Дэвид Макалистер на встрече с белорусской диаспорой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Надим Зуауи
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, покинувшая страну после президентских выборов, заявила, что ждет возможности оказаться в Белоруссии, но готова вернуться при условии, что власти и оппозиция начнут переговоры.
"Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Беларусь с надеждой, что у нас вот-вот все получится. Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми, и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь", - сказала она, выступая в Брюсселе перед представителями белорусской диаспоры.
В Брюсселе Тихановская вышла к своим сторонникам, проживающим в Европе, чтобы поблагодарить их за поддержу.
Десятки демонстрантов собрались на площади Люксембург рядом со зданием Европарламента, чтобы поддержать экс-кандидата в президенты Белоруссии. К ним присоединились евродепутаты.
Акция протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 11:21
Пересмотрим отношения. Боррель увидел ухудшение ситуации в Белоруссии
Ранее Тихановская провела встречу с главами МИД ЕС и главой Европарламента Давидом Сассоли.
Тихановская, по инициативе которой оппозиция создала координационный совет по транзиту власти, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДавид СассолиЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаЛюксембург (государство)В мире
Популярные комментарии
А зачем бежала? Это предательством называется. Удивительно, что у нее еще какие-то сторонники есть сейчас. Политик, сбежавший и спасающий шкурку, бросивший соратников - ничтожен
21 сентября, 15:37
О Ольга Занкова
7800003
Ну как обслужит все хотелки кураторов так её отпустят восвояси на все четыре стороны.
21 сентября, 15:37
HBHoma Brut2020
6090003
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