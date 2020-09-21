Тихановская призвала ЕС не признавать Лукашенко легитимным президентом
13:09 21.09.2020 (обновлено: 21:02 21.09.2020)
1649
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится в понедельник в Брюсселе и встречается с министрами иностранных дел ЕС и членами Европарламента, призывает лидеров Европейского союза не финансировать белорусские власти и не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.
"Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Белоруссии по ведению диалога с властью", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос журналистов о том, какое послание она привезла в Брюссель для европейских лидеров.
Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Как сообщил перед началом встречи глава евродипломатии Жозеп Боррель, разговор также коснется поддержки гражданского общества в Белоруссии и пересмотра отношений с действующей властью. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>