https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577545384.html

Тихановская призвала ЕС не признавать Лукашенко легитимным президентом

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится в понедельник в Брюсселе и встречается с министрами иностранных дел ЕС и членами... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:09

2020-09-21T13:09

2020-09-21T21:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, которая находится в понедельник в Брюсселе и встречается с министрами иностранных дел <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> и членами Европарламента, призывает лидеров Европейского союза не финансировать белорусские власти и не признавать <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом.Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Как сообщил перед началом встречи глава евродипломатии <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a>, разговор также коснется поддержки гражданского общества в Белоруссии и пересмотра отношений с действующей властью. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577505410.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире