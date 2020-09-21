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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577545384.html
Тихановская призвала ЕС не признавать Лукашенко легитимным президентом
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится в понедельник в Брюсселе и встречается с министрами иностранных дел ЕС и членами... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:09
2020-09-21T21:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, которая находится в понедельник в Брюсселе и встречается с министрами иностранных дел <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> и членами Европарламента, призывает лидеров Европейского союза не финансировать белорусские власти и не признавать <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом.Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Как сообщил перед началом встречи глава евродипломатии <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a>, разговор также коснется поддержки гражданского общества в Белоруссии и пересмотра отношений с действующей властью. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Тихановская призвала ЕС не признавать Лукашенко легитимным президентом

13:09 21.09.2020 (обновлено: 21:02 21.09.2020)
1649
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится в понедельник в Брюсселе и встречается с министрами иностранных дел ЕС и членами Европарламента, призывает лидеров Европейского союза не финансировать белорусские власти и не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.

"Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Белоруссии по ведению диалога с властью", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос журналистов о том, какое послание она привезла в Брюссель для европейских лидеров.

Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник будут обсуждать дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые, как считают в ЕС, были допущены в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против участников акций протеста в Белоруссии. Как сообщил перед началом встречи глава евродипломатии Жозеп Боррель, разговор также коснется поддержки гражданского общества в Белоруссии и пересмотра отношений с действующей властью. Кроме того, главы МИД обсуждают обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 12:09Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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