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https://ria.ru/20200921/sudzilovskaya-1577557970.html
Олеся Судзиловская поразила поклонников фото в бикини
Актриса Олеся Судзиловская продемонстрировала своим подписчикам в Instagram откровенный снимок из Сочи. Поклонники не оставили без внимания смелые кадры с... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:17
2020-09-21T16:17
шоу-бизнес
олеся судзиловская
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Olesja_Sudzilovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Олеся Судзиловская</a> продемонстрировала своим подписчикам в Instagram откровенный снимок из <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Поклонники не оставили без внимания смелые кадры с пляжа.На фотографии 46-летняя звезда, посетившая фестиваль "Кинотавр" в городе-курорте, стоит на фоне <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>. На ней надет купальник с золотым принтом и очки-авиаторы."Переполнена благодарностью фестивалю, "подружаням", морю, погоде! Возвращаться сюда — всегда счастье!" – написала знаменитость.Фанаты засыпали артистку комплиментами в комментариях и похвалили ее шикарную фигуру:<br>"Олеся как всегда в хорошей форме!", "Всегда восхищаюсь вашей красотой, умом и талантом", " Океанида Олеся!", "Великолепие и Божество все в тебе сочетается, Олеся!".
https://ria.ru/20200909/sudzilovskaya-1577005337.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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шоу-бизнес, олеся судзиловская

Олеся Судзиловская поразила поклонников фото в бикини

16:17 21.09.2020
4489
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоказ коллекции Валентина Юдашкина "Китайская шкатулка"
Показ коллекции Валентина Юдашкина Китайская шкатулка - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Актриса Олеся Судзиловская продемонстрировала своим подписчикам в Instagram откровенный снимок из Сочи. Поклонники не оставили без внимания смелые кадры с пляжа.
На фотографии 46-летняя звезда, посетившая фестиваль "Кинотавр" в городе-курорте, стоит на фоне Черного моря. На ней надет купальник с золотым принтом и очки-авиаторы.
"Переполнена благодарностью фестивалю, "подружаням", морю, погоде! Возвращаться сюда — всегда счастье!" – написала знаменитость.
Фанаты засыпали артистку комплиментами в комментариях и похвалили ее шикарную фигуру:
"Олеся как всегда в хорошей форме!", "Всегда восхищаюсь вашей красотой, умом и талантом", " Океанида Олеся!", "Великолепие и Божество все в тебе сочетается, Олеся!".
Актриса Олеся Судзиловская на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 19:08
Олеся Судзиловская удивила поклонников прозрачным платьем
510003
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Шоу-бизнесОлеся Судзиловская
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