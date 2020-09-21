https://ria.ru/20200921/sudzilovskaya-1577557970.html
Олеся Судзиловская поразила поклонников фото в бикини
Актриса Олеся Судзиловская продемонстрировала своим подписчикам в Instagram откровенный снимок из Сочи. Поклонники не оставили без внимания смелые кадры с... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:17
2020-09-21T16:17
2020-09-21T16:17
шоу-бизнес
олеся судзиловская
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Olesja_Sudzilovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Олеся Судзиловская</a> продемонстрировала своим подписчикам в Instagram откровенный снимок из <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Поклонники не оставили без внимания смелые кадры с пляжа.На фотографии 46-летняя звезда, посетившая фестиваль "Кинотавр" в городе-курорте, стоит на фоне <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>. На ней надет купальник с золотым принтом и очки-авиаторы."Переполнена благодарностью фестивалю, "подружаням", морю, погоде! Возвращаться сюда — всегда счастье!" – написала знаменитость.Фанаты засыпали артистку комплиментами в комментариях и похвалили ее шикарную фигуру:<br>"Олеся как всегда в хорошей форме!", "Всегда восхищаюсь вашей красотой, умом и талантом", " Океанида Олеся!", "Великолепие и Божество все в тебе сочетается, Олеся!".
https://ria.ru/20200909/sudzilovskaya-1577005337.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, олеся судзиловская