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В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами
Чуть более 30 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории семи регионов России, площадь их активного горения составляет порядка 16 гектаров,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:18
2020-09-21T16:18
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Чуть более 30 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории семи регионов России, площадь их активного горения составляет порядка 16 гектаров, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС РФ</a>."На сегодняшний день на территории семи субъектов продолжают действовать 34 очага на площади активного горения более 16 гектаров", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.По данным МЧС, на прошлой неделе в России было зарегистрировано более 7 300 техногенных пожаров."В связи с понижением среднесуточных температур силами МЧС усиливается профилактическая работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности", - отмечают спасатели.
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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами

16:18 21.09.2020
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Иркутской области
Лесные пожары в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© МЧС РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Чуть более 30 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории семи регионов России, площадь их активного горения составляет порядка 16 гектаров, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день на территории семи субъектов продолжают действовать 34 очага на площади активного горения более 16 гектаров", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
По данным МЧС, на прошлой неделе в России было зарегистрировано более 7 300 техногенных пожаров.
"В связи с понижением среднесуточных температур силами МЧС усиливается профилактическая работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности", - отмечают спасатели.
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 10:40
Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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