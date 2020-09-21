https://ria.ru/20200921/pozhary-1577558144.html

В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами

Чуть более 30 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории семи регионов России, площадь их активного горения составляет порядка 16 гектаров,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:18

2020-09-21T16:18

2020-09-21T16:18

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Чуть более 30 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории семи регионов России, площадь их активного горения составляет порядка 16 гектаров, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС РФ</a>."На сегодняшний день на территории семи субъектов продолжают действовать 34 очага на площади активного горения более 16 гектаров", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.По данным МЧС, на прошлой неделе в России было зарегистрировано более 7 300 техногенных пожаров."В связи с понижением среднесуточных температур силами МЧС усиливается профилактическая работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности", - отмечают спасатели.

https://ria.ru/20200921/pozhar-1577533704.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия