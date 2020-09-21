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"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.
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видео, як-52, московская область (подмосковье), авиация, видео
"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.
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"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52

20:56 21.09.2020
343
Читать ria.ru в
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.
3700010
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Як-52Московская область (Подмосковье)
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