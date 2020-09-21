https://ria.ru/20200921/petlya-nesterova-mirovoy-rekord-na-yak-52-1577574105.html
"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.
2020-09-21T20:56
2020-09-21T20:56
2020-09-21T20:56
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.
2020-09-21T20:56
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PT1M09S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, як-52, московская область (подмосковье), авиация, видео
"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.
2020-09-21T20:56
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PT1M09S
"Петля Нестерова": мировой рекорд на Як-52
Пилотажная группа "Первый полет" установила мировой рекорд по исполнению "петли Нестерова" в классе самолетов Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Рекорд принадлежит мастерам спорта Константину Боровику, Олегу Шполянскому и Антону Беркутову.