Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20200921/onkologiya-1577573111.html
Смертность от онкозаболеваний в Костромской области снизилась на 10%
Смертность от злокачественных новообразований в Костромской области по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:16
2020-09-21T20:16
костромская область
сергей ситников
здоровье - общество
костромская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1400x0_80_0_0_504267e3fcaecbc90f2fb2eb67ae6db6.jpg
<strong>КОСТРОМА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Смертность от злокачественных новообразований в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной комплексной программы по борьбе с онкозаболеваниями, сообщила областная администрация."В Костромской области по итогам первого полугодия смертность от злокачественных новообразований сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В департаменте здравоохранения отметили, что это результат действия в регионе комплексной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.Долгосрочная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области на 2019-2024 годы утверждена губернатором <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Ситниковым</a>. В ее рамках в регионе ведется оснащение больниц современным оборудованием для диагностики и лечения рака, создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи, строится новый корпус онкологического диспансера для размещения в нем линейных ускорителей."Кроме того, Костромская область значительно увеличила объем средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологией. Если в 2012 году на эти цели было направлено 412 миллионов рублей, то план на текущий год - уже 855 миллионов. Увеличение финансирования связано с активным применением противоопухолевого лечения", - информирует областная администрация.Подчеркивается, что внедрение инновационных препаратов по итогам прошлого года позволило снизить на 1% одногодичную летальность от злокачественных новообразований, и в 2020 году этот тренд продолжается.
https://ria.ru/20200921/kostroma-1577549637.html
костромская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1400x0_80_0_0_aa046cff1b517668ae84638b7688a275.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ситников, здоровье - общество, костромская область, общество

Смертность от онкозаболеваний в Костромской области снизилась на 10%

20:16 21.09.2020
22
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 21 сен - РИА Новости. Смертность от злокачественных новообразований в Костромской области по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной комплексной программы по борьбе с онкозаболеваниями, сообщила областная администрация.
"В Костромской области по итогам первого полугодия смертность от злокачественных новообразований сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В департаменте здравоохранения отметили, что это результат действия в регионе комплексной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Долгосрочная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области на 2019-2024 годы утверждена губернатором Сергеем Ситниковым. В ее рамках в регионе ведется оснащение больниц современным оборудованием для диагностики и лечения рака, создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи, строится новый корпус онкологического диспансера для размещения в нем линейных ускорителей.
"Кроме того, Костромская область значительно увеличила объем средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологией. Если в 2012 году на эти цели было направлено 412 миллионов рублей, то план на текущий год - уже 855 миллионов. Увеличение финансирования связано с активным применением противоопухолевого лечения", - информирует областная администрация.
Подчеркивается, что внедрение инновационных препаратов по итогам прошлого года позволило снизить на 1% одногодичную летальность от злокачественных новообразований, и в 2020 году этот тренд продолжается.
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 14:20Костромская область
Костромские власти рассказали о восстановлении промышленности в регионе
010000
Обсудить0
Костромская областьСергей СитниковЗдоровье - ОбществоКостромская областьОбщество
Рекомендуем
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Учебная программа "Женщина-лидер" открыта в Мастерской управления "Сенеж"
Яблочный пирог
Названы десять ошибок, которые "погубят" яблочный пирог
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Курганская область получила первую партию вакцины от коронавируса
Радиатор отопления в квартире
В Москве начали включать отопление
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018
Пятидесятники: ФЗ об "аттестации духовенства" помешает проповедовать
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В московском ЦНИИ туберкулеза произошло возгорание
Предупреждение на пачке сигарет
В Минздраве назвали сроки развития рака у бывших курильщиков
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Лавров рассказал, когда Россия и Турция продолжат патрулирование в Идлибе
Актер Станислав Садальский
Садальский резко высказался о скандале с изменой Тарзана
Михаил Боярский
Путин наградил Михаила Боярского орденом
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаевым заинтересовался Следственный комитет
Российские рубли
Назван верный способ добиться повышения зарплаты
Колин Ферт и Стэнли Туччи
Колин Ферт и Стэнли Туччи рассказали, как поменялись ролями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния