https://ria.ru/20200921/onkologiya-1577573111.html

Смертность от онкозаболеваний в Костромской области снизилась на 10%

Смертность от злокачественных новообразований в Костромской области по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T20:16

2020-09-21T20:16

2020-09-21T20:16

костромская область

сергей ситников

здоровье - общество

костромская область

общество

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<strong>КОСТРОМА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Смертность от злокачественных новообразований в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной комплексной программы по борьбе с онкозаболеваниями, сообщила областная администрация."В Костромской области по итогам первого полугодия смертность от злокачественных новообразований сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В департаменте здравоохранения отметили, что это результат действия в регионе комплексной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.Долгосрочная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области на 2019-2024 годы утверждена губернатором <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Ситниковым</a>. В ее рамках в регионе ведется оснащение больниц современным оборудованием для диагностики и лечения рака, создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи, строится новый корпус онкологического диспансера для размещения в нем линейных ускорителей."Кроме того, Костромская область значительно увеличила объем средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологией. Если в 2012 году на эти цели было направлено 412 миллионов рублей, то план на текущий год - уже 855 миллионов. Увеличение финансирования связано с активным применением противоопухолевого лечения", - информирует областная администрация.Подчеркивается, что внедрение инновационных препаратов по итогам прошлого года позволило снизить на 1% одногодичную летальность от злокачественных новообразований, и в 2020 году этот тренд продолжается.

https://ria.ru/20200921/kostroma-1577549637.html

костромская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ситников, здоровье - общество, костромская область, общество