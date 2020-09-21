https://ria.ru/20200921/onkologiya-1577573111.html
Смертность от онкозаболеваний в Костромской области снизилась на 10%
Смертность от злокачественных новообразований в Костромской области по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:16
2020-09-21T20:16
2020-09-21T20:16
костромская область
сергей ситников
здоровье - общество
костромская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1400x0_80_0_0_504267e3fcaecbc90f2fb2eb67ae6db6.jpg
<strong>КОСТРОМА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Смертность от злокачественных новообразований в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной комплексной программы по борьбе с онкозаболеваниями, сообщила областная администрация."В Костромской области по итогам первого полугодия смертность от злокачественных новообразований сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В департаменте здравоохранения отметили, что это результат действия в регионе комплексной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.Долгосрочная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области на 2019-2024 годы утверждена губернатором <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Ситниковым</a>. В ее рамках в регионе ведется оснащение больниц современным оборудованием для диагностики и лечения рака, создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи, строится новый корпус онкологического диспансера для размещения в нем линейных ускорителей."Кроме того, Костромская область значительно увеличила объем средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологией. Если в 2012 году на эти цели было направлено 412 миллионов рублей, то план на текущий год - уже 855 миллионов. Увеличение финансирования связано с активным применением противоопухолевого лечения", - информирует областная администрация.Подчеркивается, что внедрение инновационных препаратов по итогам прошлого года позволило снизить на 1% одногодичную летальность от злокачественных новообразований, и в 2020 году этот тренд продолжается.
https://ria.ru/20200921/kostroma-1577549637.html
костромская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1400x0_80_0_0_aa046cff1b517668ae84638b7688a275.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ситников, здоровье - общество, костромская область, общество
КОСТРОМА, 21 сен - РИА Новости.
Смертность от злокачественных новообразований в Костромской области
по итогам первого полугодия 2020 года снизилась на 10% благодаря работе региональной комплексной программы по борьбе с онкозаболеваниями, сообщила областная администрация.
"В Костромской области по итогам первого полугодия смертность от злокачественных новообразований сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В департаменте здравоохранения отметили, что это результат действия в регионе комплексной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Долгосрочная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области на 2019-2024 годы утверждена губернатором Сергеем Ситниковым
. В ее рамках в регионе ведется оснащение больниц современным оборудованием для диагностики и лечения рака, создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи, строится новый корпус онкологического диспансера для размещения в нем линейных ускорителей.
"Кроме того, Костромская область значительно увеличила объем средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологией. Если в 2012 году на эти цели было направлено 412 миллионов рублей, то план на текущий год - уже 855 миллионов. Увеличение финансирования связано с активным применением противоопухолевого лечения", - информирует областная администрация.
Подчеркивается, что внедрение инновационных препаратов по итогам прошлого года позволило снизить на 1% одногодичную летальность от злокачественных новообразований, и в 2020 году этот тренд продолжается.