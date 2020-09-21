https://ria.ru/20200921/novosibirsk-1577529417.html
Новосибирские вузы получили сообщения о минировании
Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки из-за сообщений о "минировании", которые поступили на этот раз в высшие учебные... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:38
2020-09-21T08:38
2020-09-21T09:03
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> вновь проводят проверки из-за сообщений о "минировании", которые поступили на этот раз в высшие учебные заведения <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, сообщает в четверг облправительство.Предыдущая волна сообщений о "минированиях" отмечалась в регионе в августе, а также 7 и 17 сентября. Во всех случаях признаков взрывных устройств не нашли."Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании высших учебных заведений Новосибирска, поступивших на электронную почту организаций 20 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что по действующим нормам и алгоритмам проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта."В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия", - сообщили в облправительстве.Ситуация находится под контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20200914/moskva-1577213678.html
https://ria.ru/20200803/1575326583.html
новосибирск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости.
Правоохранительные органы в Новосибирской области
вновь проводят проверки из-за сообщений о "минировании", которые поступили на этот раз в высшие учебные заведения Новосибирска
, сообщает в четверг облправительство.
Предыдущая волна сообщений о "минированиях" отмечалась в регионе в августе, а также 7 и 17 сентября. Во всех случаях признаков взрывных устройств не нашли.
"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании высших учебных заведений Новосибирска, поступивших на электронную почту организаций 20 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что по действующим нормам и алгоритмам проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта.
"В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия", - сообщили в облправительстве.
Ситуация находится под контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.