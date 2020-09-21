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https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577540653.html
В Брюсселе обсудят санкции против Лукашенко
На СМИД ЕС в Брюсселе обсудят вопрос о распространении санкций на президента Белоруссии Александра Лукашенко как на главное ответственное лицо за нарушения в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:11
2020-09-21T12:16
светлана тихановская
хайко маас
александр лукашенко
брюссель
мид германии
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости.</strong> На СМИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> обсудят вопрос о распространении санкций на президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> как на главное ответственное лицо за нарушения в Белоруссии, заявил перед началом встречи глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>."За последние несколько недель в Белоруссии ничего не улучшилось. Насилие, которое Лукашенко санкционирует против мирных демонстрантов, совершенно неприемлемо. Сегодня мы также рассмотрим, санкционируем ли мы как ЕС Лукашенко как главное ответственное лицо", - заявил министр в своем Твиттер-аккаунте.Ранее МААС говорил, что в ЕС уже рассматривается вопрос о введение санкций против лиц в Белоруссии, которые виновны в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Дальнейшие шаги по этому вопросу будут рассмотрены на СМИД ЕС 21 сентября в Брюсселе, отмечал глава МИД ФРГ.После выборов президента, на которых победил Лукашенко, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576773193.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577486962.html
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светлана тихановская, хайко маас, александр лукашенко, брюссель, мид германии, белоруссия, в мире

В Брюсселе обсудят санкции против Лукашенко

12:11 21.09.2020 (обновлено: 12:16 21.09.2020)
677
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. На СМИД ЕС в Брюсселе обсудят вопрос о распространении санкций на президента Белоруссии Александра Лукашенко как на главное ответственное лицо за нарушения в Белоруссии, заявил перед началом встречи глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"За последние несколько недель в Белоруссии ничего не улучшилось. Насилие, которое Лукашенко санкционирует против мирных демонстрантов, совершенно неприемлемо. Сегодня мы также рассмотрим, санкционируем ли мы как ЕС Лукашенко как главное ответственное лицо", - заявил министр в своем Твиттер-аккаунте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 13:18Протесты в Белоруссии
В Германии оценили вероятность введения санкций ЕС против Лукашенко
Ранее МААС говорил, что в ЕС уже рассматривается вопрос о введение санкций против лиц в Белоруссии, которые виновны в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Дальнейшие шаги по этому вопросу будут рассмотрены на СМИД ЕС 21 сентября в Брюсселе, отмечал глава МИД ФРГ.
После выборов президента, на которых победил Лукашенко, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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