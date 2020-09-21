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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577533036.html
В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
За сутки в России умер 71 человек с COVID-19, за все время — 19 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:32
2020-09-21T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 71 человек с COVID-19, за все время — 19 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтвержден 71 летальный случай... За весь период по России умерло 19 489 человек", - говорится в сообщении.В частности, 12 человек умерли в Москве, семь в Ульяновской области.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом

10:32 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации
Врач и пациенты в отделении реанимации - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты в отделении реанимации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За сутки в России умер 71 человек с COVID-19, за все время — 19 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтвержден 71 летальный случай... За весь период по России умерло 19 489 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 12 человек умерли в Москве, семь в Ульяновской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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