https://ria.ru/20200921/glavnye-igry-1577553619.html

Названы десять главных видеоигр десятилетия

Лучшей игрой 2013-2020 годов стал эксклюзив платформы Nintendo — приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, согласно рейтингу видеоигр, составленному... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:16

2020-09-21T15:16

2020-09-21T15:16

риа наука

геймеры

nintendo

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112820/61/1128206170_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_e2b96ed2d5ef2c5d47907e3585ab4f9e.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Лучшей игрой 2013-2020 годов стал эксклюзив платформы <a href="http://ria.ru/organization_Nintendo_Company/" target="_blank" data-auto="true">Nintendo</a> — приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, согласно рейтингу видеоигр, составленному изданием <u><a href="https://www.eurogamer.net/articles/2020-09-18-the-top-10-games-of-the-generation" target="_blank" rel="nofollow noopener">Eurogamer</a></u>.Десятку лучших выбирали 19 разработчиков игр, критиков и журналистов. Каждый из членов жюри представил список из пяти своих любимых игр, что вышли с ноября 2013 года по август 2020 года. Затем голоса за каждый тайтл подсчитали, на основе чего и был создан рейтинг.На втором месте списка оказалась RPG Bloodborne, а третье отдали научно-фантастической игре The Outer Worlds. Популярная The Witcher 3: Wild Hunt по роману Анджея Сапковского "Ведьмак" заняла лишь десятое место.Авторы рейтинга надеются, что новое поколение консолей получат не менее интересные видеоигры.

https://ria.ru/20200908/kompyuter-geymera-1576921692.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, nintendo , технологии