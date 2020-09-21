https://ria.ru/20200921/glavnye-igry-1577553619.html
Названы десять главных видеоигр десятилетия
Лучшей игрой 2013-2020 годов стал эксклюзив платформы Nintendo — приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, согласно рейтингу видеоигр, составленному... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:16
2020-09-21T15:16
2020-09-21T15:16
риа наука
геймеры
nintendo
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Лучшей игрой 2013-2020 годов стал эксклюзив платформы <a href="http://ria.ru/organization_Nintendo_Company/" target="_blank" data-auto="true">Nintendo</a> — приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, согласно рейтингу видеоигр, составленному изданием <u><a href="https://www.eurogamer.net/articles/2020-09-18-the-top-10-games-of-the-generation" target="_blank" rel="nofollow noopener">Eurogamer</a></u>.Десятку лучших выбирали 19 разработчиков игр, критиков и журналистов. Каждый из членов жюри представил список из пяти своих любимых игр, что вышли с ноября 2013 года по август 2020 года. Затем голоса за каждый тайтл подсчитали, на основе чего и был создан рейтинг.На втором месте списка оказалась RPG Bloodborne, а третье отдали научно-фантастической игре The Outer Worlds. Популярная The Witcher 3: Wild Hunt по роману Анджея Сапковского "Ведьмак" заняла лишь десятое место.Авторы рейтинга надеются, что новое поколение консолей получат не менее интересные видеоигры.
https://ria.ru/20200908/kompyuter-geymera-1576921692.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геймеры, nintendo , технологии
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Лучшей игрой 2013-2020 годов стал эксклюзив платформы Nintendo
— приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, согласно рейтингу видеоигр, составленному изданием Eurogamer
.
Десятку лучших выбирали 19 разработчиков игр, критиков и журналистов.
Каждый из членов жюри представил список из пяти своих любимых игр, что вышли с ноября 2013 года по август 2020 года. Затем голоса за каждый тайтл подсчитали, на основе чего и был создан рейтинг.
На втором месте списка оказалась RPG Bloodborne, а третье отдали научно-фантастической игре The Outer Worlds. Популярная The Witcher 3: Wild Hunt по роману Анджея Сапковского "Ведьмак" заняла лишь десятое место.
Авторы рейтинга надеются, что новое поколение консолей получат не менее интересные видеоигры.