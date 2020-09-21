https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577562244.html
Евросоюз не намерен вмешиваться в дела Белоруссии, заявил Боррель
Страны ЕС не намерены вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:14
2020-09-21T17:14
2020-09-21T17:57
александр лукашенко
брюссель
протесты в белоруссии
жозеп боррель
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Страны ЕС не намерены вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>."У нас нет никаких скрытых интересов, нет желания вмешиваться во внутренние дела страны, мы просто хотим поддержать белорусский народ, который стремится к свободным выборам", - подчеркнул он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже больше месяца со дня президентских выборов. Сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577564423.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, брюссель, жозеп боррель, белоруссия, в мире