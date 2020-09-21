https://ria.ru/20200921/ekologiya-1577550368.html

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова

24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы до конца 2020 года.

2020-09-21T14:30

2020-09-21T14:30

2020-09-21T14:30

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952908998.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>Когда будет введен запрет на изъятие домашних животных за долги? Будет ли открыт доступ граждан к экологической информации? Введут ли ответственность за избавление от питомцев? Как в регионах проходит "мусорная реформа", в том числе ликвидация свалок? Какие изменения могут ожидать ветеринарную деятельность? Откроют ли подвалы для безнадзорных животных? Грозит ли предприятиям экологический аудит?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы