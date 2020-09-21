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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы до конца 2020 года.
2020-09-21T14:30
2020-09-21T14:30
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова

14:30 21.09.2020
19
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24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы до конца 2020 года.
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Когда будет введен запрет на изъятие домашних животных за долги? Будет ли открыт доступ граждан к экологической информации? Введут ли ответственность за избавление от питомцев? Как в регионах проходит "мусорная реформа", в том числе ликвидация свалок? Какие изменения могут ожидать ветеринарную деятельность? Откроют ли подвалы для безнадзорных животных? Грозит ли предприятиям экологический аудит?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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