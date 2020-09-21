Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА о приоритетах работы до конца 2020 года.
Задать вопрос
Когда будет введен запрет на изъятие домашних животных за долги? Будет ли открыт доступ граждан к экологической информации? Введут ли ответственность за избавление от питомцев? Как в регионах проходит "мусорная реформа", в том числе ликвидация свалок? Какие изменения могут ожидать ветеринарную деятельность? Откроют ли подвалы для безнадзорных животных? Грозит ли предприятиям экологический аудит?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Когда будет введен запрет на изъятие домашних животных за долги? Будет ли открыт доступ граждан к экологической информации? Введут ли ответственность за избавление от питомцев? Как в регионах проходит "мусорная реформа", в том числе ликвидация свалок? Какие изменения могут ожидать ветеринарную деятельность? Откроют ли подвалы для безнадзорных животных? Грозит ли предприятиям экологический аудит?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru