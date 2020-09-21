https://ria.ru/20200921/direktsiya-1577561146.html

В Якутии создадут дирекцию по подготовке строительства моста через Лену

Власти Якутии создадут дирекцию для подготовки инфраструктуры под строительство моста через реку Лена, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:59

2020-09-21T16:59

2020-09-21T16:59

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

река лена

айсен николаев

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<strong>ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Власти Якутии создадут дирекцию для подготовки инфраструктуры под строительство моста через <a href="http://ria.ru/location_reka-lena/" target="_blank" data-auto="true">реку Лена</a>, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В понедельник руководитель региона <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> в режиме видеоконференцсвязи провел заседание совета при главе республики по проекту строительства и эксплуатации моста через реку Лена.На совещании отмечено, что в конце сентября завершится первый этап подготовки территории под строительство моста. В декабре проектно-сметная документация поступит на рассмотрение <a href="http://ria.ru/organization_Glavgosehkspertiza/" target="_blank" data-auto="true">Главгосэкспертизы</a>. Сегодня в Якутии проведены геодезические, гидрометеорологические, экологические, транспортные изыскания. Ведутся работы по согласованию документации по планировке территории, выкупу и аренде земельных участков."Руководитель Якутии обратил внимание на то, что в зону ответственности региона входит подготовка участка под строительство мостового перехода, и поддержал предложение проектного офиса о создании дирекции по реализации инфраструктурных объектов", – рассказали в пресс-службе.В феврале 2020 года между правительством <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия) и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Федеральное финансирование строительства моста через Лену в 2020 году не планировалось.

https://ria.ru/20200920/les-1577379647.html

республика саха (якутия)

река лена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), река лена, айсен николаев