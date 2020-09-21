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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200921/direktsiya-1577561146.html
В Якутии создадут дирекцию по подготовке строительства моста через Лену
Власти Якутии создадут дирекцию для подготовки инфраструктуры под строительство моста через реку Лена, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:59
2020-09-21T16:59
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
река лена
айсен николаев
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<strong>ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Власти Якутии создадут дирекцию для подготовки инфраструктуры под строительство моста через <a href="http://ria.ru/location_reka-lena/" target="_blank" data-auto="true">реку Лена</a>, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В понедельник руководитель региона <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> в режиме видеоконференцсвязи провел заседание совета при главе республики по проекту строительства и эксплуатации моста через реку Лена.На совещании отмечено, что в конце сентября завершится первый этап подготовки территории под строительство моста. В декабре проектно-сметная документация поступит на рассмотрение <a href="http://ria.ru/organization_Glavgosehkspertiza/" target="_blank" data-auto="true">Главгосэкспертизы</a>. Сегодня в Якутии проведены геодезические, гидрометеорологические, экологические, транспортные изыскания. Ведутся работы по согласованию документации по планировке территории, выкупу и аренде земельных участков."Руководитель Якутии обратил внимание на то, что в зону ответственности региона входит подготовка участка под строительство мостового перехода, и поддержал предложение проектного офиса о создании дирекции по реализации инфраструктурных объектов", – рассказали в пресс-службе.В феврале 2020 года между правительством <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия) и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Федеральное финансирование строительства моста через Лену в 2020 году не планировалось.
https://ria.ru/20200920/les-1577379647.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), река лена, айсен николаев

В Якутии создадут дирекцию по подготовке строительства моста через Лену

16:59 21.09.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок2 июля в Якутии отметили День реки Лены
2 июля в Якутии отметили День реки Лены - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Власти Якутии создадут дирекцию для подготовки инфраструктуры под строительство моста через реку Лена, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
В понедельник руководитель региона Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провел заседание совета при главе республики по проекту строительства и эксплуатации моста через реку Лена.
На совещании отмечено, что в конце сентября завершится первый этап подготовки территории под строительство моста. В декабре проектно-сметная документация поступит на рассмотрение Главгосэкспертизы. Сегодня в Якутии проведены геодезические, гидрометеорологические, экологические, транспортные изыскания. Ведутся работы по согласованию документации по планировке территории, выкупу и аренде земельных участков.
"Руководитель Якутии обратил внимание на то, что в зону ответственности региона входит подготовка участка под строительство мостового перехода, и поддержал предложение проектного офиса о создании дирекции по реализации инфраструктурных объектов", – рассказали в пресс-службе.
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"Уверен, вопросы финансирования из федерального бюджета... мы решим", – добавил Николаев.
В феврале 2020 года между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Федеральное финансирование строительства моста через Лену в 2020 году не планировалось.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Река ЛенаАйсен Николаев
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