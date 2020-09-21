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В Барселоне перенесли дату окончания строительства Саграды Фамилии
Строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне не будет закончено в 2026 году, как планировалось, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:05
2020-09-21T17:05
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барселона (город)
испания
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне не будет закончено в 2026 году, как планировалось, <a href="https://euro-pulse.ru/news/sagrada-familiya-v-barselone-ne-budet-postroena-v-srok-iz-za-pandemii-covid-19" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Работы приостановились в марте 2020 года, когда Испания ввела карантин из-за пандемии COVID-19. По словам администрации храма, они возобновятся только через несколько недель. Новую дату завершения строительства не сообщают.Вторая причина переноса сроков связана со значительным сокращением пожертвований прихожан и поступлений платы от туристов за входные билеты. Ведь работы финансируются из этих источников. Кроме того, администрация храма еще и обязана уплатить 36 миллионов евро штрафа городским властям за строительство без разрешения в течение 130 лет.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, барселона (город), испания

В Барселоне перенесли дату окончания строительства Саграды Фамилии

17:05 21.09.2020
837
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне не будет закончено в 2026 году, как планировалось, сообщает "ЕвроПульс".
Работы приостановились в марте 2020 года, когда Испания ввела карантин из-за пандемии COVID-19. По словам администрации храма, они возобновятся только через несколько недель. Новую дату завершения строительства не сообщают.
Вторая причина переноса сроков связана со значительным сокращением пожертвований прихожан и поступлений платы от туристов за входные билеты. Ведь работы финансируются из этих источников.
Кроме того, администрация храма еще и обязана уплатить 36 миллионов евро штрафа городским властям за строительство без разрешения в течение 130 лет.
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