https://ria.ru/20200921/barselona-1577547639.html

В Барселоне перенесли дату окончания строительства Саграды Фамилии

Строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне не будет закончено в 2026 году, как планировалось, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:05

2020-09-21T17:05

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне не будет закончено в 2026 году, как планировалось, <a href="https://euro-pulse.ru/news/sagrada-familiya-v-barselone-ne-budet-postroena-v-srok-iz-za-pandemii-covid-19" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Работы приостановились в марте 2020 года, когда Испания ввела карантин из-за пандемии COVID-19. По словам администрации храма, они возобновятся только через несколько недель. Новую дату завершения строительства не сообщают.Вторая причина переноса сроков связана со значительным сокращением пожертвований прихожан и поступлений платы от туристов за входные билеты. Ведь работы финансируются из этих источников. Кроме того, администрация храма еще и обязана уплатить 36 миллионов евро штрафа городским властям за строительство без разрешения в течение 130 лет.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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