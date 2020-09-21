https://ria.ru/20200921/altsgeymer-1577527972.html
Развеяны мифы о болезни Альцгеймера
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова в беседе с "АиФ" перечислила заблуждения о болезни Альцгеймера. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:30
2020-09-21T07:30
2020-09-21T07:30
инсульт
светлана кузнецова (врач)
россия
болезнь альцгеймера
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Врач-невролог, кандидат медицинских наук <a href="https://ria.ru/person_svetlana-kuznetsova-vrach/" target="_blank">Светлана Кузнецова</a> в беседе с "<a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ</a>" перечислила заблуждения о <a href="https://ria.ru/keyword_bolezn_Alcgejjmera/" target="_blank">болезни Альцгеймера</a>.Она обратила внимание на различие между этим заболеванием и деменцией. Так, сосудистая деменция развивается на фоне перенесенных заболеваний, например, <a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">инсульта</a>. При болезни Альцгеймера сначала избирательно страдают когнитивные функции, а затем к ним добавляются мнестические расстройства: нарушение функций памяти, интеллектуальных способностей, концентрации внимания.Специалист призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. По ее словам, первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.Также она развеяла миф о том, что если человек периодически грустит, то в этом нет ничего страшного. Насторожиться следует, если плохое настроение превалирует над хорошим, отмечается апатия, низкая самооценка, угас интерес к привычным увлечениям, появились изменения в режиме сна, нарушился аппетит.Врач опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. Она говорит о важности своевременного лечения гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний. Также, утверждает медик, следует отказаться от вредных привычек.Кузнецова пояснила, что диагностировать заболевание можно не только по внешним признакам, но и с использованием современных методик. Речь идет о магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Рекомендуется при первых признаках ментальных нарушений обращаться к врачам.
https://ria.ru/20200825/altsgeymer-1576275976.html
https://ria.ru/20200831/altsgeymer-1576533911.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инсульт, светлана кузнецова (врач), россия, болезнь альцгеймера, здоровье, общество
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова
в беседе с "АиФ
" перечислила заблуждения о болезни Альцгеймера
.
Она обратила внимание на различие между этим заболеванием и деменцией. Так, сосудистая деменция развивается на фоне перенесенных заболеваний, например, инсульта
. При болезни Альцгеймера сначала избирательно страдают когнитивные функции, а затем к ним добавляются мнестические расстройства: нарушение функций памяти, интеллектуальных способностей, концентрации внимания.
Специалист призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. По ее словам, первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.
"Болезнь быстро прогрессирует, замедлить необратимый процесс может своевременное назначение и постоянный прием медикаментозных препаратов", — подчеркнула Кузнецова.
Также она развеяла миф о том, что если человек периодически грустит, то в этом нет ничего страшного. Насторожиться следует, если плохое настроение превалирует над хорошим, отмечается апатия, низкая самооценка, угас интерес к привычным увлечениям, появились изменения в режиме сна, нарушился аппетит.
Врач опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. Она говорит о важности своевременного лечения гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний. Также, утверждает медик, следует отказаться от вредных привычек.
"Своеобразной "тренировкой" когнитивных функций мозга является постоянное изучение нового, высокий уровень образования и эрудиции", — отметила невролог.
Кузнецова пояснила, что диагностировать заболевание можно не только по внешним признакам, но и с использованием современных методик. Речь идет о магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Рекомендуется при первых признаках ментальных нарушений обращаться к врачам.