Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/altsgeymer-1577527972.html
Развеяны мифы о болезни Альцгеймера
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова в беседе с "АиФ" перечислила заблуждения о болезни Альцгеймера. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:30
2020-09-21T07:30
инсульт
светлана кузнецова (врач)
россия
болезнь альцгеймера
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_8fc128ee8b767ec071ac0e7039dfa2b5.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Врач-невролог, кандидат медицинских наук <a href="https://ria.ru/person_svetlana-kuznetsova-vrach/" target="_blank">Светлана Кузнецова</a> в беседе с "<a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ</a>" перечислила заблуждения о <a href="https://ria.ru/keyword_bolezn_Alcgejjmera/" target="_blank">болезни Альцгеймера</a>.Она обратила внимание на различие между этим заболеванием и деменцией. Так, сосудистая деменция развивается на фоне перенесенных заболеваний, например, <a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">инсульта</a>. При болезни Альцгеймера сначала избирательно страдают когнитивные функции, а затем к ним добавляются мнестические расстройства: нарушение функций памяти, интеллектуальных способностей, концентрации внимания.Специалист призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. По ее словам, первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.Также она развеяла миф о том, что если человек периодически грустит, то в этом нет ничего страшного. Насторожиться следует, если плохое настроение превалирует над хорошим, отмечается апатия, низкая самооценка, угас интерес к привычным увлечениям, появились изменения в режиме сна, нарушился аппетит.Врач опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. Она говорит о важности своевременного лечения гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний. Также, утверждает медик, следует отказаться от вредных привычек.Кузнецова пояснила, что диагностировать заболевание можно не только по внешним признакам, но и с использованием современных методик. Речь идет о магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Рекомендуется при первых признаках ментальных нарушений обращаться к врачам.
https://ria.ru/20200825/altsgeymer-1576275976.html
https://ria.ru/20200831/altsgeymer-1576533911.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_d89978bb443e5899901298505f72bffb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инсульт, светлана кузнецова (врач), россия, болезнь альцгеймера, здоровье, общество

Развеяны мифы о болезни Альцгеймера

07:30 21.09.2020
5678
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова в беседе с "АиФ" перечислила заблуждения о болезни Альцгеймера.
Она обратила внимание на различие между этим заболеванием и деменцией. Так, сосудистая деменция развивается на фоне перенесенных заболеваний, например, инсульта. При болезни Альцгеймера сначала избирательно страдают когнитивные функции, а затем к ним добавляются мнестические расстройства: нарушение функций памяти, интеллектуальных способностей, концентрации внимания.
Специалист призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. По ее словам, первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.

"Болезнь быстро прогрессирует, замедлить необратимый процесс может своевременное назначение и постоянный прием медикаментозных препаратов", — подчеркнула Кузнецова.

Также она развеяла миф о том, что если человек периодически грустит, то в этом нет ничего страшного. Насторожиться следует, если плохое настроение превалирует над хорошим, отмечается апатия, низкая самооценка, угас интерес к привычным увлечениям, появились изменения в режиме сна, нарушился аппетит.
Руководитель исследования Донна Вилкок в своей лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 11:51РИА Наука
Ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера
Врач опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. Она говорит о важности своевременного лечения гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний. Также, утверждает медик, следует отказаться от вредных привычек.

"Своеобразной "тренировкой" когнитивных функций мозга является постоянное изучение нового, высокий уровень образования и эрудиции", — отметила невролог.

Кузнецова пояснила, что диагностировать заболевание можно не только по внешним признакам, но и с использованием современных методик. Речь идет о магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Рекомендуется при первых признаках ментальных нарушений обращаться к врачам.
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
31 августа, 15:14РИА Наука
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
2811516
Обсудить2
инсультСветлана Кузнецова (врач)Россияболезнь АльцгеймераЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Американский эксперт объяснил, почему США не могут разбомбить Калининград
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального
Сотрудник полиции
В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Выглядит абсурдно". Поправки в закон рассорили духовенство с Госдумой
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
Паспорта граждан Украины
"Ни опыта, ни порядочности". Отберут ли "безвиз" у Украины
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Смерть открыла США дорогу к победе Трампа — или к гражданской войне
Виноград
Агроном рассказал о коварстве винограда
Певица Валерия
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Валерией
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке
Директор школы на Сахалине, где учился "маленький террорист", уволился
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы ограничения для вакцинации от коронавируса
Латвийские шпроты могут запретить в ТС
"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов сократил число органов исполнительной власти
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
10:03Правительство доложит о доплатах медикам, борющимся с коронавирусом
09:59Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
09:59Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии
09:55ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
09:52Путин поручил определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Белоруссию
Лента новостейМолния