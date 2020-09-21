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https://ria.ru/20200921/albom-1577436432.html
Smashing Pumpkins раскрыли подробности нового альбома
Группа Smashing Pumpkins в твиттере сообщила подробности своего нового двойного альбома под названием “Cyr”. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T00:46
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости</strong>. Группа Smashing Pumpkins в твиттере <a href="https://twitter.com/SmashingPumpkin/status/1306809630597812224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1306809630597812224%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fsmashing-pumpkins-announce-new-double-album-cyr-2756164" target="_blank">сообщила</a> подробности своего нового двойного альбома под названием “Cyr”.Он выйдет 27 ноября и будет включать в себя 20 песен. Пока только два трека из него были представлены широкой публике: заглавный "Cyr" и "The Colour of Love".Продюсером проекта выступил фронтмен Билли Корган. В записи также принимали участие гитаристы Джеймс Иха и Джефф Шредер и барабанщик Джимми Чемберлин. Ранее Корган<a href="https://www.nme.com/news/music/billy-corgan-says-smashing-pumpkins-will-release-double-album-this-year-were-back-in-the-lane-of-taking-a-risk-2604774" target="_blank"> пообещал</a>, что группа выпустит новый, 11-й по счету, альбом в 2020 году, уточнив, что работа над ним шла больше года. Предыдущая пластинка группы "Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun." вышла в 2018 году.
https://ria.ru/20200831/music-1576450779.html
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Smashing Pumpkins раскрыли подробности нового альбома

00:46 21.09.2020 (обновлено: 00:52 21.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонцерт группы The Smashing Pumpkins в Санкт-Петербурге
Концерт группы The Smashing Pumpkins в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Группа Smashing Pumpkins в твиттере сообщила подробности своего нового двойного альбома под названием “Cyr”.
Он выйдет 27 ноября и будет включать в себя 20 песен.
Пока только два трека из него были представлены широкой публике: заглавный "Cyr" и "The Colour of Love".
Продюсером проекта выступил фронтмен Билли Корган. В записи также принимали участие гитаристы Джеймс Иха и Джефф Шредер и барабанщик Джимми Чемберлин.
Ранее Корган пообещал, что группа выпустит новый, 11-й по счету, альбом в 2020 году, уточнив, что работа над ним шла больше года.
Предыдущая пластинка группы "Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun." вышла в 2018 году.
Билли Корган из группы Smashing Pumpkins - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 00:47Культура
У группы Smashing Pumpkins вышло два новых сингла
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