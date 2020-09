https://ria.ru/20200921/albom-1577436432.html

Smashing Pumpkins раскрыли подробности нового альбома

Группа Smashing Pumpkins в твиттере сообщила подробности своего нового двойного альбома под названием “Cyr”. РИА Новости, 21.09.2020

<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости</strong>. Группа Smashing Pumpkins в твиттере <a href="https://twitter.com/SmashingPumpkin/status/1306809630597812224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1306809630597812224%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fsmashing-pumpkins-announce-new-double-album-cyr-2756164" target="_blank">сообщила</a> подробности своего нового двойного альбома под названием “Cyr”.Он выйдет 27 ноября и будет включать в себя 20 песен. Пока только два трека из него были представлены широкой публике: заглавный "Cyr" и "The Colour of Love".Продюсером проекта выступил фронтмен Билли Корган. В записи также принимали участие гитаристы Джеймс Иха и Джефф Шредер и барабанщик Джимми Чемберлин. Ранее Корган<a href="https://www.nme.com/news/music/billy-corgan-says-smashing-pumpkins-will-release-double-album-this-year-were-back-in-the-lane-of-taking-a-risk-2604774" target="_blank"> пообещал</a>, что группа выпустит новый, 11-й по счету, альбом в 2020 году, уточнив, что работа над ним шла больше года. Предыдущая пластинка группы "Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun." вышла в 2018 году.

