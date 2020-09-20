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Коллега Заворотнюк заявила, что бывший муж регулярно избивал актрису
Актриса Лия Волянская рассказала в программе на телеканале НТВ об отношениях Анастасии Заворотнюк и ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Коллега "прекрасной няни"... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:56
2020-09-20T17:56
россия
шоу-бизнес
нтв (телеканал)
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong>Актриса Лия Волянская рассказала в программе на телеканале <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> об отношениях <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> и ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Коллега "прекрасной няни" заявила, что экс-супруг испортил жизнь онкобольной артистке.По мнению Волянской, Заворотнюк долгие годы жила с настоящим деспотом. Стрюков сильно избивал актрису, запирал дома и не разрешал работать.Напомним, что уже больше года Анастасии Заворотнюк лечится от онкологического заболевания - рака головного мозга. Аналогичный недуг унес жизнь певицы <a href="http://ria.ru/person_Friske_ZHanna/" target="_blank" data-auto="true">Жанны Фриске</a> в 2015 году.
https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577182262.html
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Новости
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, нтв (телеканал), анастасия заворотнюк

Коллега Заворотнюк заявила, что бывший муж регулярно избивал актрису

17:56 20.09.2020
6136
© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Анна Сергеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.Актриса Лия Волянская рассказала в программе на телеканале НТВ об отношениях Анастасии Заворотнюк и ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Коллега "прекрасной няни" заявила, что экс-супруг испортил жизнь онкобольной артистке.
По мнению Волянской, Заворотнюк долгие годы жила с настоящим деспотом. Стрюков сильно избивал актрису, запирал дома и не разрешал работать.

- Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя, - отметила Лия Волянская в эфире программы "Основано на реальных событиях".

Напомним, что уже больше года Анастасии Заворотнюк лечится от онкологического заболевания - рака головного мозга. Аналогичный недуг унес жизнь певицы Жанны Фриске в 2015 году.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 20:46
Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва
210301
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РоссияШоу-бизнесНТВ (телеканал)Анастасия Заворотнюк
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