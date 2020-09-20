https://ria.ru/20200920/zavorotnyuk-1577516326.html

Коллега Заворотнюк заявила, что бывший муж регулярно избивал актрису

Актриса Лия Волянская рассказала в программе на телеканале НТВ об отношениях Анастасии Заворотнюк и ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Коллега "прекрасной няни"... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T17:56

2020-09-20T17:56

2020-09-20T17:56

россия

шоу-бизнес

нтв (телеканал)

анастасия заворотнюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_661c76001db8067df6fa5d4ab218f2dc.jpg

<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong>Актриса Лия Волянская рассказала в программе на телеканале <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> об отношениях <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Заворотнюк</a> и ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Коллега "прекрасной няни" заявила, что экс-супруг испортил жизнь онкобольной артистке.По мнению Волянской, Заворотнюк долгие годы жила с настоящим деспотом. Стрюков сильно избивал актрису, запирал дома и не разрешал работать.Напомним, что уже больше года Анастасии Заворотнюк лечится от онкологического заболевания - рака головного мозга. Аналогичный недуг унес жизнь певицы <a href="http://ria.ru/person_Friske_ZHanna/" target="_blank" data-auto="true">Жанны Фриске</a> в 2015 году.

https://ria.ru/20200913/zavorotnyuk-1577182262.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, нтв (телеканал), анастасия заворотнюк