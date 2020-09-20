https://ria.ru/20200920/zaderzhaniya-1577513759.html

В МВД Белоруссии уточняют данные о применении газа против протестующих

Информация о применении газа в отношении протестующих на воскресной несанкционированной акции в белорусском Бресте уточняется, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:32

2020-09-20T16:32

2020-09-20T16:43

александр лукашенко

минск

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

брест

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Информация о применении газа в отношении протестующих на воскресной несанкционированной акции в белорусском Бресте уточняется, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

https://ria.ru/20200919/khimikaty-1577493700.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, мвд белоруссии, брест, в мире