В МВД Белоруссии уточняют данные о применении газа против протестующих
16:32 20.09.2020 (обновлено: 16:43 20.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника воскресной несанкционированной акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника воскресной несанкционированной акции протеста
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Информация о применении газа в отношении протестующих на воскресной несанкционированной акции в белорусском Бресте уточняется, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы ОМОН двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в Бресте.
"Уточняю", - заявила Чемоданова в ответ на просьбу агентства прокомментировать данную видеозапись.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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