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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/zaderzhaniya-1577513759.html
В МВД Белоруссии уточняют данные о применении газа против протестующих
Информация о применении газа в отношении протестующих на воскресной несанкционированной акции в белорусском Бресте уточняется, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:32
2020-09-20T16:43
александр лукашенко
минск
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Информация о применении газа в отношении протестующих на воскресной несанкционированной акции в белорусском Бресте уточняется, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
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брест
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александр лукашенко, минск, белоруссия, мвд белоруссии, брест, в мире

В МВД Белоруссии уточняют данные о применении газа против протестующих

16:32 20.09.2020 (обновлено: 16:43 20.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника воскресной несанкционированной акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника воскресной несанкционированной акции протеста - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника воскресной несанкционированной акции протеста
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Информация о применении газа в отношении протестующих на воскресной несанкционированной акции в белорусском Бресте уточняется, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы ОМОН двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в Бресте.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
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"Уточняю", - заявила Чемоданова в ответ на просьбу агентства прокомментировать данную видеозапись.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияМВД БелоруссииБрестВ мире
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