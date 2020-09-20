https://ria.ru/20200920/zaderzhaniya-1577513465.html

В белорусских городах проходят задержания протестующих

В белорусских городах прошли несанкционированные акции протеста, некоторых участников задержали сотрудники милиции. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:24

2020-09-20T16:24

2020-09-20T17:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> В белорусских городах прошли несанкционированные акции протеста, некоторых участников задержали сотрудники милиции.МинскВ столице митингующие собрались в районе станции метро "Немига" и на одноименной улице. Большинство из них были в бело-красной одежде и с оппозиционной символикой.ОМОНу удалось рассеять большую группу собравшихся. По данным МВД, задержаны более десяти человек.При этом сотни людей направляются по проспекту Победителей к стеле "Минск — город-герой", у которой уже собрались несколько тысяч протестующих. Сотрудники правоохранительных органов задерживают митингующих за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.Часть улиц в центре белорусской столицы перекрыта, также закрыты семь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что по проспекту Победителей к резиденции Алексанра Лукашенко — Дворцу независимости — проехала колонна из десяти БТР. Также туда прибыла милицейская спецтехника и грузовики внутренних войск. Во время прошлых акций, которые оппозиция проводит на выходных, митингующие пытались пройти к этому зданию.В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> заявили, что задержания на акциях протеста проходят и в других городах.МогилевТак, в Могилеве задержали журналистов польского телеканала "Белсат" Алину Скребунову и Александра Сидоревского. Их доставили в Ленинское РОВД.В Могилеве основная масса протестующих собралась у торгового центра "Атриум".Как сообщил портал <a href="https://www.tut.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tut.by</a>, несколько десятков милиционеров оцепили проход на перекрестке улиц Первомайской и Тимирязевской, толпа митингующих хлынула на противоположную сторону улицы через проезжую часть, некоторые люди разбежались.ГомельВ Гомеле, по сообщениям портала, небольшая колонна протестующих собралась на улице Советской и на проспекте Победы. Сторонники оппозиции сбили с ног нескольких бойцов ОМОНа, начались задержания.Участники акции протеста какое-то время простояли в сквере Громыко и двинулись к зданию цирка, однако правоохранители не дали пройти колонне. Милиция оттеснила протестующих к фабрике "8 Марта".БрестВ Бресте митингующие собрались на проспекте Машерова возле перекрестка с улицей Советской. Милиция начала задерживать участников акции, по информации портала, один из правоохранителей применил газовый баллончик.В МВД Белоруссии корреспонденту РИА Новости сообщили, что проверяют эту информацию.Позднее в министерстве заявили, что милиция применила слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих.Протесты в БелоруссииПротестные акции начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победителем гонки стал действующий глава республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, он набрал более 80 процентов голосов. Однако оппозиция не признала результаты и поддерживает экс-кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>. При этом она сама выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Как сообщало <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank">МВД Белоруссии</a>, во время незаконных митингов пострадали сотни человек, свыше 120 из них — сотрудники правоохранительных органов. Власти также сообщали о гибели троих протестующих. Сейчас протестные акции в некоторых городах Белоруссии продолжаются, также проходят демонстрации в поддержку Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Eric Limoss А где те 81% проголосовавших за Лукашенко? Не хотят поддержать своего царя? Или их тоже дубинками разгонят? ) 37

Чипалина Лукин Живьём брать, демонов! 25

39

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержания на протестной акции в Минске в районе станции Немига Задержания начались в Минске в районе станции Немига, где на несанкционированную акцию собрались протестующие 2020-09-20T16:24 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире