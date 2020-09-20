https://ria.ru/20200920/zaderzhanie-1577521584.html

В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

Член основного состава координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который на прошедших президентских выборах был доверенным лицом... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T20:03

2020-09-20T20:03

2020-09-20T20:25

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Член основного состава координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который на прошедших президентских выборах был доверенным лицом экс-кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, задержан в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-служба КС.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, милиция провела задержания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

Владимир Ф. Быченков Хорошая новость. 134

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире