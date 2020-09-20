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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/zaderzhanie-1577521584.html
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Член основного состава координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который на прошедших президентских выборах был доверенным лицом... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:03
2020-09-20T20:25
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Член основного состава координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который на прошедших президентских выборах был доверенным лицом экс-кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, задержан в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-служба КС.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, милиция провела задержания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
Хорошая новость.
134
Только решительные действия смогут предотвратить крах Белоруссии по украинскому сценарию.
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7
минск
белоруссия
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

20:03 20.09.2020 (обновлено: 20:25 20.09.2020)
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CC BY 4.0 / Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса / Олег МоисеевДоверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
Доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
CC BY 4.0 / Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса / Олег Моисеев
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Член основного состава координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который на прошедших президентских выборах был доверенным лицом экс-кандидата Светланы Тихановской, задержан в Минске во время несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-служба КС.

"Сегодня в Минске во время марша был задержан член основного состава КС Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, милиция провела задержания.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хорошая новость.
20 сентября, 20:06
Владимир Ф. БыченковВладимир Ф. Быченков
6200033
Только решительные действия смогут предотвратить крах Белоруссии по украинскому сценарию.
20 сентября, 20:24
Александр НевскийАлександр Невский
4800032
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