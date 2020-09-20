В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
20:03 20.09.2020 (обновлено: 20:25 20.09.2020)
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CC BY 4.0 / Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса / Олег МоисеевДоверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Член основного состава координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который на прошедших президентских выборах был доверенным лицом экс-кандидата Светланы Тихановской, задержан в Минске во время несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-служба КС.
"Сегодня в Минске во время марша был задержан член основного состава КС Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, милиция провела задержания.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.