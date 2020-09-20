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Солистка "ВИА Гры" поразила фанатов снимками в бикини
Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская опубликовала в Instagraм кадры с пляжной фотосессии. Откровенный образ вокалистки вызвал бурную реакцию у... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:23
2020-09-20T16:33
шоу-бизнес
виа гра
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFNBap0lzNV/" target="_blank">Instagraм</a> кадры с пляжной фотосессии. Откровенный образ вокалистки вызвал бурную реакцию у поклонников.<br>Певица предстала перед камерой в раздельном купальнике цвета хаки.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
шоу-бизнес, виа гра

Солистка "ВИА Гры" поразила фанатов снимками в бикини

11:23 20.09.2020 (обновлено: 16:33 20.09.2020)
18748
© Фото : @omeganskayaОльга Меганская
Ольга Меганская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : @omeganskaya
Ольга Меганская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская опубликовала в Instagraм кадры с пляжной фотосессии. Откровенный образ вокалистки вызвал бурную реакцию у поклонников.
Певица предстала перед камерой в раздельном купальнике цвета хаки.

- Забота о совершенстве тела иногда утомляет. Внутренняя красота сильнее нуждается во внимании. Видимо, поэтому у меня до сих пор нет сухого пресса... зато есть кампейны с собаками, - написала девушка под постом в социальной сети.
Однако подписчики оценили фигуру девушки как идеальную и без "кубиков" на прессе:
- Вы прекрасны, как всегда.
- Такие девушки мотивируют.
- Идеальная фигура!
7312210
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Шоу-бизнесВИА Гра
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