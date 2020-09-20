Солистка "ВИА Гры" поразила фанатов снимками в бикини



- Забота о совершенстве тела иногда утомляет. Внутренняя красота сильнее нуждается во внимании. Видимо, поэтому у меня до сих пор нет сухого пресса... зато есть кампейны с собаками, - написала девушка под постом в социальной сети.

Однако подписчики оценили фигуру девушки как идеальную и без "кубиков" на прессе:

- Вы прекрасны, как всегда.

- Такие девушки мотивируют.

- Идеальная фигура!