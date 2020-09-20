Солистка "ВИА Гры" поразила фанатов снимками в бикини
11:23 20.09.2020 (обновлено: 16:33 20.09.2020)
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Ольга Меганская. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская опубликовала в Instagraм кадры с пляжной фотосессии. Откровенный образ вокалистки вызвал бурную реакцию у поклонников.
Певица предстала перед камерой в раздельном купальнике цвета хаки.
Певица предстала перед камерой в раздельном купальнике цвета хаки.
- Забота о совершенстве тела иногда утомляет. Внутренняя красота сильнее нуждается во внимании. Видимо, поэтому у меня до сих пор нет сухого пресса... зато есть кампейны с собаками, - написала девушка под постом в социальной сети.
Однако подписчики оценили фигуру девушки как идеальную и без "кубиков" на прессе:
- Вы прекрасны, как всегда.
- Такие девушки мотивируют.
- Идеальная фигура!