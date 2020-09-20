"Спасибо Йосечке": Валерия написала о чувствах к бывшей жене Пригожина
- Жизнь - удивительная штука. … Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими женами и детьми от прошлых браков. И часто по Инстаграму вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает. А ведь есть те, кто живут с установками "все бывшие - враги, а все остальное-лицемерие". А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни, - сообщила Валерия в социальной сети.
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Жизнь - удивительная штука. Как, в какой момент эти две прекрасные девушки стали мне близкими и родными? Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими жёнами и детьми от прошлых браков, и часто по Инстаграму вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает, а ведь есть те, кто живут с установками "все бывшие-враги, а все остальное-лицемерие". А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни. Лизка, @lizaprigozhina солнышко, буду скучать. ❤️❤️❤️😘😘😘 @leylafattakhova @prigozhin_iosif