Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/valeriya-1577506259.html
"Спасибо Йосечке": Валерия написала о чувствах к бывшей жене Пригожина
Певица Валерия опубликовала в Instagram пост об отношениях с бывшей женой Иосифа Пригожина Лейлой Фаттаховой и их дочерью Лизой. По мнению певицы, их чувства... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T12:39
2020-09-20T16:33
шоу-бизнес
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_0:160:2629:1639_1400x0_80_0_0_6c8c501baf85e84529ea96b2a22c893d.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/valeriya/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a> пост об отношениях с бывшей женой <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосифа Пригожина</a> Лейлой Фаттаховой и их дочерью Лизой. По мнению певицы, их чувства друг другу не вписываются "в рамки".Исполнительница подчеркнула, что в какой момент Лейла и Лиза стали ей "близкими и родными".
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_142:0:2345:1652_1400x0_80_0_0_31f8f6949d8bf3ceb91988dc2b887f10.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)

"Спасибо Йосечке": Валерия написала о чувствах к бывшей жене Пригожина

12:39 20.09.2020 (обновлено: 16:33 20.09.2020)
5619
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Певица Валерия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Валерия опубликовала в Instagram пост об отношениях с бывшей женой Иосифа Пригожина Лейлой Фаттаховой и их дочерью Лизой. По мнению певицы, их чувства друг другу не вписываются "в рамки".
Исполнительница подчеркнула, что в какой момент Лейла и Лиза стали ей "близкими и родными".

- Жизнь - удивительная штука. … Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими женами и детьми от прошлых браков. И часто по Инстаграму вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает. А ведь есть те, кто живут с установками "все бывшие - враги, а все остальное-лицемерие". А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни, - сообщила Валерия в социальной сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Жизнь - удивительная штука. Как, в какой момент эти две прекрасные девушки стали мне близкими и родными? Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими жёнами и детьми от прошлых браков, и часто по Инстаграму вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает, а ведь есть те, кто живут с установками "все бывшие-враги, а все остальное-лицемерие". А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни. Лизка, @lizaprigozhina солнышко, буду скучать. ❤️❤️❤️😘😘😘 @leylafattakhova @prigozhin_iosif

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

203000
Обсудить0
Шоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)
Рекомендуем
Супермаркет
Названы семь самых полезных и дешевых продуктов
Автомобиль Следственного комитета России
В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
Основатель и главный редактор DailyStorm Анастасия Кашеварова
Анастасия Кашеварова ушла с должности советника Володина
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
В Сети заметили необычную реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко
Президент России Владимир Путин
Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Кадр из сериала Черная кошка
Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме "Возвращение Мухтара"
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Пашаев обратился к Ефремову
Сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко
Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Певица Рита Дакота
Застрявшая на отдыхе в Турции певица Дакота попросила помощи у россиян
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Актер Юрий Стоянов раскрыл реальный размер пенсии
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Лента новостейМолния