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https://ria.ru/20200920/ubiystvo-1577509020.html
В Латвии убили известного адвоката
Известный латвийский адвокат Павел Ребенок был убит в своем доме в ночь на воскресенье, сообщил в своем профиле в Twitter друг убитого – юрист Мартиньш Криекис. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:23
2020-09-20T14:23
мвд латвии
латвия
в мире
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<strong>РИГА, 20 сен – РИА Новости.</strong> Известный латвийский адвокат Павел Ребенок был убит в своем доме в ночь на воскресенье, сообщил в своем профиле в <a href="https://twitter.com/martinskriekis" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter </a>друг убитого – юрист Мартиньш Криекис.Криекис утверждает, что в субботу вечером Ребенок приезжал к нему в гости и домой вернулся поздней ночью."Тому, что мы видим — я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определенной целью", - написал юрист.Криекис рассказал журналистам, что адвоката убили с применением физической силы.Пресс-центр Госполиции <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> подтвердил, что Ребенок был убит. В связи с этим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве. К расследованию подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Проверяются сразу несколько версий преступления.Министр внутренних дел республики Сандис Гиргенселу заверил, что полиция уделит все внимание делу об убийстве Павла Ребенка."Делу об убийстве присяжного адвоката Павла Ребенка будет уделено все внимание полиции, важно, чтобы Латвия не вернулась к преступным методам 90-х годов. В связи с убийством адвоката Госполиция всю ночь работала в усиленном режиме и продолжает это делать. Долг полиции – как можно скорее раскрыть это преступление, и это станет проверкой профессионализма правоохранительных органов", - сказал Гиргенс.Министр выразил глубочайшие соболезнования близким Ребенка.Павел Ребенок родился 4 августа 1980 года. Закончил Латвийскую Морскую академию, а также Юридический факультет Латвийского Университета. В 2003 году Ребенок стал внештатным советником премьер-министра Эйнара Репше по вопросам судоходства и портов, после этого он был назначен советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. Тогда Кабинет министров утвердил его в правлении Вентспилсского порта в качестве представителя министерства финансов, но в марте 2004 года правительство сняло его с этой должности.С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребенок занимал должность председателя совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем совета АО <a href="http://ria.ru/organization_Latvenergo/" target="_blank" data-auto="true">Latvenergo</a>.С февраля 2019 года Ребенок также был внештатным советником бывшего министра экономики.С 2008 года Павел Ребенок возглавлял адвокатское бюро Rebenoks &amp; Vilders.В марте прошлого года Ребенок обращался к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиесту в связи с высказанными в его адрес угроз физической расправы.
https://ria.ru/20190822/1557786292.html
А как насчет демократии и свободы прав человек в Латвии? А то в Беларуси прям "нарушаются на каждом шагу", а у самих адвокатов убивают.
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латвия
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РИА Новости
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60
мвд латвии, латвия, в мире

В Латвии убили известного адвоката

14:23 20.09.2020
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© Фото : аккаунт Павла Ребенка в FacebookПавел Ребенок
Павел Ребенок - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : аккаунт Павла Ребенка в Facebook
Павел Ребенок. Архивное фото
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РИГА, 20 сен – РИА Новости. Известный латвийский адвокат Павел Ребенок был убит в своем доме в ночь на воскресенье, сообщил в своем профиле в Twitter друг убитого – юрист Мартиньш Криекис.
"Сегодня ночью был убит мой друг Павел Ребенок. За поимку убийцы объявляю награду 20 000 евро. И особенно за заказчиков из политиков", - написал юрист.
Криекис утверждает, что в субботу вечером Ребенок приезжал к нему в гости и домой вернулся поздней ночью.
"Тому, что мы видим — я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определенной целью", - написал юрист.
Криекис рассказал журналистам, что адвоката убили с применением физической силы.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2019
22 августа 2019, 14:15
На Украине адвоката убили у здания СИЗО
Пресс-центр Госполиции Латвии подтвердил, что Ребенок был убит. В связи с этим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве. К расследованию подключены большие ресурсы полиции, проводятся оперативные и следственные действия. Проверяются сразу несколько версий преступления.
Министр внутренних дел республики Сандис Гиргенселу заверил, что полиция уделит все внимание делу об убийстве Павла Ребенка.
"Делу об убийстве присяжного адвоката Павла Ребенка будет уделено все внимание полиции, важно, чтобы Латвия не вернулась к преступным методам 90-х годов. В связи с убийством адвоката Госполиция всю ночь работала в усиленном режиме и продолжает это делать. Долг полиции – как можно скорее раскрыть это преступление, и это станет проверкой профессионализма правоохранительных органов", - сказал Гиргенс.
Министр выразил глубочайшие соболезнования близким Ребенка.
Павел Ребенок родился 4 августа 1980 года. Закончил Латвийскую Морскую академию, а также Юридический факультет Латвийского Университета. В 2003 году Ребенок стал внештатным советником премьер-министра Эйнара Репше по вопросам судоходства и портов, после этого он был назначен советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. Тогда Кабинет министров утвердил его в правлении Вентспилсского порта в качестве представителя министерства финансов, но в марте 2004 года правительство сняло его с этой должности.
С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребенок занимал должность председателя совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем совета АО Latvenergo.
С февраля 2019 года Ребенок также был внештатным советником бывшего министра экономики.
С 2008 года Павел Ребенок возглавлял адвокатское бюро Rebenoks & Vilders.
В марте прошлого года Ребенок обращался к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиесту в связи с высказанными в его адрес угроз физической расправы.
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МВД ЛатвииЛатвияВ мире
Популярные комментарии
А как насчет демократии и свободы прав человек в Латвии? А то в Беларуси прям "нарушаются на каждом шагу", а у самих адвокатов убивают.
20 сентября, 14:34
Людмила Комиссаренко (Никишина)Людмила Комиссаренко (Никишина)
2800002
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