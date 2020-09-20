https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577514431.html

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала в интервью РБК, почему у нее нет контактов с официальными представителями России,... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:58

2020-09-20T16:58

2020-09-20T18:18

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> рассказала в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, почему у нее нет контактов с официальными представителями России, считает ли она себя непризнанным лидером республики и как относится к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>.Отсутствие контактов с РоссиейОтвечая на вопрос, почему белорусская оппозиция до сих пор не установила контакты с официальными представителями <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, Тихановская отметила, что вопрос сотрудничества — дело каждой страны. По словам Тихановской, координационный совет в целом, и она в частности, всегда открыты и готовы к диалогу с Россией. Предвыборная программа и президентствоТихановская подчеркнула, что не позиционирует и даже на выборах не позиционировала себя как будущего президента Белоруссии. "Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные и прозрачные, и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент", — отметила она. Встречи с чиновниками ЕСОтвечая на вопрос, почему она так часто встречается с чиновниками <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, Тихановская отметила, что встречи бывают "по мере необходимости и по запросу". На них, в частности, обсуждаются вопросы экономической поддержки Белоруссии, однако только после новых выборов. Вместе с тем, она отказалась верить в то, что Москву могут отпугнуть ее контакты с ЕС."Он (президент России — Прим. Ред.) понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", — добавила Тихановская. Протесты в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — он набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с результатами подсчетов и заявила, что на выборах победила Светлана Тихановская. По всей стране начались акции протеста, часть из которых закончилась массовыми задержаниями. Они продолжаются до сих пор, сторонники Лукашенко также проводят акции в поддержку избранного президента. Тихановская вскоре после начала протестов уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Москва не раз заявляла, что Лукашенко избран законно. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле приветствуют желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с Россией, но не видели единой позиции и предложения каких-либо переговоров.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576999866.html

https://ria.ru/20200920/siluanov-1577510748.html

Вадя Мирзаян С какого перепугу Тихановская позиционирует себя с народом? Кучка ангажированных митингувальников не совсем народ Беларуси. Малая часть народа, причем не самая дальновидная и соображающая, способная анализировать и сопоставлять факты. Пусть жена блогера говорит от имени паствы своего муженька. Так правильнее и справедливее будет. 46

Msi.22 Русский народ поддерживает белорусов, но в этом списке нет домохозяйки Тихановской. 37

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире