https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577508959.html

Глава МИД Литвы встретился с Тихановской

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что встретился в воскресенье с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и подтвердил поддержку... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:21

2020-09-20T14:21

2020-09-20T14:21

светлана тихановская

линас линкявичюс

мид литвы

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Литвы <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> заявил, что встретился в воскресенье с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> и подтвердил поддержку белорусов Вильнюсом."Сегодня, во Всемирный день солидарности с Белоруссией, я встретился с национальным лидером Белоруссии Светланой Тихановской. Я подтвердил, что <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> поддерживает белорусов в их стремлении свободно и демократически решать будущее своей страны, не подвергаясь преследованиям и угнетению", - написал Линкявичюс в Twitter.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов она выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, линас линкявичюс, мид литвы, белоруссия, литва, в мире