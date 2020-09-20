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Глава МИД Литвы встретился с Тихановской
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что встретился в воскресенье с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и подтвердил поддержку... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:21
2020-09-20T14:21
светлана тихановская
линас линкявичюс
мид литвы
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Литвы <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> заявил, что встретился в воскресенье с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> и подтвердил поддержку белорусов Вильнюсом."Сегодня, во Всемирный день солидарности с Белоруссией, я встретился с национальным лидером Белоруссии Светланой Тихановской. Я подтвердил, что <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> поддерживает белорусов в их стремлении свободно и демократически решать будущее своей страны, не подвергаясь преследованиям и угнетению", - написал Линкявичюс в Twitter.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов она выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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25
Поляки встречали Гришку Отрепьева, плохо кончилось. Литовцы встречают Свету Тихановскую... Ничему не учит их история.
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белоруссия
литва
РИА Новости
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светлана тихановская, линас линкявичюс, мид литвы, белоруссия, литва, в мире

Глава МИД Литвы встретился с Тихановской

14:21 20.09.2020
6972
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что встретился в воскресенье с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и подтвердил поддержку белорусов Вильнюсом.
"Сегодня, во Всемирный день солидарности с Белоруссией, я встретился с национальным лидером Белоруссии Светланой Тихановской. Я подтвердил, что Литва поддерживает белорусов в их стремлении свободно и демократически решать будущее своей страны, не подвергаясь преследованиям и угнетению", - написал Линкявичюс в Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов она выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
17330116100
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Светлана ТихановскаяЛинас ЛинкявичюсМИД ЛитвыБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Встретились в почасовом отеле?
20 сентября, 14:25
MYMake Yellowstone Great Again
9130102
Поляки встречали Гришку Отрепьева, плохо кончилось. Литовцы встречают Свету Тихановскую... Ничему не учит их история.
20 сентября, 14:40
ЛГЛето Господне
2020002
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