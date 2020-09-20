Глава МИД Литвы встретился с Тихановской
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что встретился в воскресенье с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и подтвердил поддержку белорусов Вильнюсом.
"Сегодня, во Всемирный день солидарности с Белоруссией, я встретился с национальным лидером Белоруссии Светланой Тихановской. Я подтвердил, что Литва поддерживает белорусов в их стремлении свободно и демократически решать будущее своей страны, не подвергаясь преследованиям и угнетению", - написал Линкявичюс в Twitter.
On the Global Day of Solidarity with #Belarus, today, I met with Belarus’ national leader Svetlana Tikhanovskaya. I reaffirmed that #Lithuania stands by Belarusians in their strive to freely & democratically decide the future of their country without being persecuted & oppressed. pic.twitter.com/ik9kT0PZMv— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 20, 2020
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов она выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.