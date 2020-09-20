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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577508778.html
Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила в интервью РБК, почему у нее нет контактов с официальными представителями России. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:18
2020-09-20T15:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> объяснила в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, почему у нее нет контактов с официальными представителями России. "Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов", — отметила Тихановская. Она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко, но добавила, что "это его решение и его выбор". Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с результатами подсчетов и заявила, что на выборах победила Светлана Тихановская. По всей стране начались акции протеста, часть из которых закончилась массовыми задержаниями. Они продолжаются до сих пор, сторонники Лукашенко также проводят акции в поддержку избранного президента. Тихановская вскоре после начала массовых акций протеста уехала в Литву.
https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577505410.html
https://ria.ru/20200919/deanon-1577493868.html
Кому ты на фиг нужна.....
208
Мадам, у Вас котлеты в Минске подгорают, а Вы то по Европам шаритесь, то в Вильнюсе отсиживаетесь, то про "контакты" вещаете. Займитесь уже своим делом: котлетками.
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

14:18 20.09.2020 (обновлено: 15:19 20.09.2020)
19316
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила в интервью РБК, почему у нее нет контактов с официальными представителями России.
"Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов", — отметила Тихановская.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 12:09Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента
Она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко, но добавила, что "это его решение и его выбор".

"Мы всегда открыты, наш Координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации", — добавила Тихановская.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с результатами подсчетов и заявила, что на выборах победила Светлана Тихановская.
По всей стране начались акции протеста, часть из которых закончилась массовыми задержаниями. Они продолжаются до сих пор, сторонники Лукашенко также проводят акции в поддержку избранного президента.
Тихановская вскоре после начала массовых акций протеста уехала в Литву.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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152073111185
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кому ты на фиг нужна.....
20 сентября, 14:20
Арсений НовиковАрсений Новиков
19161019
Мадам, у Вас котлеты в Минске подгорают, а Вы то по Европам шаритесь, то в Вильнюсе отсиживаетесь, то про "контакты" вещаете. Займитесь уже своим делом: котлетками.
20 сентября, 14:24
Александр ИАлександр И
175191008
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