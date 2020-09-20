https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577508778.html

Тихановская прокомментировала отсутствие диалога с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила в интервью РБК, почему у нее нет контактов с официальными представителями России. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:18

2020-09-20T14:18

2020-09-20T15:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> объяснила в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, почему у нее нет контактов с официальными представителями России. "Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов", — отметила Тихановская. Она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко, но добавила, что "это его решение и его выбор". Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с результатами подсчетов и заявила, что на выборах победила Светлана Тихановская. По всей стране начались акции протеста, часть из которых закончилась массовыми задержаниями. Они продолжаются до сих пор, сторонники Лукашенко также проводят акции в поддержку избранного президента. Тихановская вскоре после начала массовых акций протеста уехала в Литву.

https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577505410.html

https://ria.ru/20200919/deanon-1577493868.html

Арсений Новиков Кому ты на фиг нужна..... 208

Александр И Мадам, у Вас котлеты в Минске подгорают, а Вы то по Европам шаритесь, то в Вильнюсе отсиживаетесь, то про "контакты" вещаете. Займитесь уже своим делом: котлетками. 203

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире