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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/tikhanovskaya-1577505410.html
Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T12:09
2020-09-20T13:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии.В Кремле не раз заявляли, что президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> избран законно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Он заявлял, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/deanon-1577493868.html
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html
Наигралась? На второй срок не пойдёт, ну что же это за президент?
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Заднюю передачу потихоньку включает.
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента

12:09 20.09.2020 (обновлено: 13:08 20.09.2020)
15867
© Sputnik / Виктор ТолочкоСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Светлана Тихановская. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии.
"Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую", - сказала Тихановская в интервью РБК.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 21:10Протесты в Белоруссии
Тихановская пригрозила работающим на митингах силовикам деанонимизацией
"Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные и прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин (президент РФ Владимир - ред.) Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - отметила она, отвечая на вопрос, почему Москва не видит в ней политика, на которого можно опереться.
В Кремле не раз заявляли, что президент Белоруссии Александр Лукашенко избран законно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Он заявлял, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:51Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Наигралась? На второй срок не пойдёт, ну что же это за президент?
20 сентября, 12:10
Александр НевскийАлександр Невский
21321116
Заднюю передачу потихоньку включает.
20 сентября, 12:15
Андрей МартыновАндрей Мартынов
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