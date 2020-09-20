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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/slabaya-1577509550.html
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия
Белоруссию в случае победы протестующих ждет незавидное будущее, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью "Комсомольской правде". РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:41
2020-09-20T16:29
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
николай азаров (политик)
белоруссия
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> в случае победы протестующих ждет незавидное будущее, заявил экс-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Азаров</a> в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a>.По его словам, белорусы рискуют повторить судьбу украинцев, которые за время "европейских реформ" лишились 4,5 тысячи предприятий. Он подчеркнул, что ни <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, ни <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не заинтересованы в том, чтобы поддерживать конкурента, поэтому Брюсселю и Вашингтону нужна слабая Белоруссия."Чтобы превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой "оранжевой революции" прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат, что Россия — агрессор и варвар", — отметил бывший премьер.Азаров подчеркнул, что украинская пропаганда пытается привить населению мысль, что если бы не влияние Москвы, то украинцы жили бы "как в Швейцарии".Протесты в БелоруссииПосле выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, страну захлестнули акции протеста. ЦИК объявил победителем действующего главу государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, кандидатуру которого, по официальным данным, поддержали более 80 процентов проголосовавших. Оппозиция не признала эти результаты и считает победителем Тихановскую.В первые дни силовики подавляли протесты, применяя в отношении митингующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали около семи тысяч человек. В МВД сообщили, что за время беспорядков пострадали несколько сотен человек, среди которых 130 милиционеров. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
России тоже не нужна сильная Беларусь. Если бы Россия перестала поддерживать Лукашенко, президентом стал бы наконец-то умный человек (Бабарико), то Беларусь вышла бы из рабского союзного государства и строила бы свою политику так, как было бы выгодно белорусам. Сейчас же «карманный» Лукашенко за своё спасение подчинит Полностью Беларусь России (сделает единую валюту, налоговое законодательство, ПО по налогам и тд). Плюс очень много умных людей уедет из страны-и вот Россия получит слабую отсталую зависимую Беларусь. Так что даже если ЕС и США только хотят ослабить Беларусь, то восточный сосед уже делает это, поддерживая режим Лукашенко
206
И это правда, ЕС не нужны сильные страны, а нужны страны потребителей и раб силы.
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белоруссия
сша
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александр лукашенко, евросоюз, николай азаров (политик), белоруссия, сша, украина, в мире

Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия

14:41 20.09.2020 (обновлено: 16:29 20.09.2020)
16684
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция "Марш единства" в Минске
Несанкционированная акция Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Белоруссию в случае победы протестующих ждет незавидное будущее, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью "Комсомольской правде".
По его словам, белорусы рискуют повторить судьбу украинцев, которые за время "европейских реформ" лишились 4,5 тысячи предприятий. Он подчеркнул, что ни Евросоюз, ни США не заинтересованы в том, чтобы поддерживать конкурента, поэтому Брюсселю и Вашингтону нужна слабая Белоруссия.
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"Чтобы превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой "оранжевой революции" прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат, что Россия — агрессор и варвар", — отметил бывший премьер.
Азаров подчеркнул, что украинская пропаганда пытается привить населению мысль, что если бы не влияние Москвы, то украинцы жили бы "как в Швейцарии".

Протесты в Белоруссии

После выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, страну захлестнули акции протеста. ЦИК объявил победителем действующего главу государства Александра Лукашенко, кандидатуру которого, по официальным данным, поддержали более 80 процентов проголосовавших. Оппозиция не признала эти результаты и считает победителем Тихановскую.
В первые дни силовики подавляли протесты, применяя в отношении митингующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали около семи тысяч человек. В МВД сообщили, что за время беспорядков пострадали несколько сотен человек, среди которых 130 милиционеров. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзНиколай Азаров (политик)БелоруссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
России тоже не нужна сильная Беларусь. Если бы Россия перестала поддерживать Лукашенко, президентом стал бы наконец-то умный человек (Бабарико), то Беларусь вышла бы из рабского союзного государства и строила бы свою политику так, как было бы выгодно белорусам. Сейчас же «карманный» Лукашенко за своё спасение подчинит Полностью Беларусь России (сделает единую валюту, налоговое законодательство, ПО по налогам и тд). Плюс очень много умных людей уедет из страны-и вот Россия получит слабую отсталую зависимую Беларусь. Так что даже если ЕС и США только хотят ослабить Беларусь, то восточный сосед уже делает это, поддерживая режим Лукашенко
20 сентября, 15:22
LILudmila Ivanova
135011161
И это правда, ЕС не нужны сильные страны, а нужны страны потребителей и раб силы.
20 сентября, 14:44
МакКряк НовичокМакКряк Новичок
13700212
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