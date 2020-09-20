https://ria.ru/20200920/serebro-1577509939.html

"Вот она, Афродита": экс-солистка "Серебра" опубликовала откровенные фото

Бывшая солистка группы "Серебро" Екатерина Кищук разместила в Instagram фотографии, на которых предстала с глубоким декольте. Пользователи социальной сети не... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:52

2020-09-20T14:52

2020-09-20T14:52

екатерина кищук

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-kischuk/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Кищук</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFE8AuwHNrf/" target="_blank">Instagram</a> фотографии, на которых предстала с глубоким декольте. Пользователи социальной сети не смогли остаться равнодушными к таким откровенным снимкам.<br>На фото знаменитость купается в лучах солнца, демонстрируя шикарный бюст. На плече ее – брендовая сумка.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина кищук, шоу-бизнес