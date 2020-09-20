https://ria.ru/20200920/serebro-1577509939.html
"Вот она, Афродита": экс-солистка "Серебра" опубликовала откровенные фото
Бывшая солистка группы "Серебро" Екатерина Кищук разместила в Instagram фотографии, на которых предстала с глубоким декольте. Пользователи социальной сети не... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:52
2020-09-20T14:52
2020-09-20T14:52
екатерина кищук
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. </strong>Бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-kischuk/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Кищук</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CFE8AuwHNrf/" target="_blank">Instagram</a> фотографии, на которых предстала с глубоким декольте. Пользователи социальной сети не смогли остаться равнодушными к таким откровенным снимкам.<br>На фото знаменитость купается в лучах солнца, демонстрируя шикарный бюст. На плече ее – брендовая сумка.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина кищук, шоу-бизнес