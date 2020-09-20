https://ria.ru/20200920/provokatsiya-1577524527.html
Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T22:07
2020-09-20T22:07
2020-09-20T23:20
россия
белые каски
вооруженные силы рф
сирия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации"."В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения. По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>", — говорится в сообщении ЦПВС.Подчеркивается, что российский центр по примирению призывает командиров НВФ "отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах".<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200827/siriya-1576400487.html
zavval
Пока "друг" нашего президента рулит в Идлибе, спокойствия там не будет!
646
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Скабеевых на передовую за репортажем.
615
6
россия
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белые каски, вооруженные силы рф, сирия, в мире