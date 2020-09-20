https://ria.ru/20200920/provokatsiya-1577524527.html

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T22:07

2020-09-20T22:07

2020-09-20T23:20

россия

белые каски

вооруженные силы рф

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации"."В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения. По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>", — говорится в сообщении ЦПВС.Подчеркивается, что российский центр по примирению призывает командиров НВФ "отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах".<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200827/siriya-1576400487.html

zavval Пока "друг" нашего президента рулит в Идлибе, спокойствия там не будет! 646

Samvel Vazgenovich Gurgenov Скабеевых на передовую за репортажем. 615

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россия

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белые каски, вооруженные силы рф, сирия, в мире