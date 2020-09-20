Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/provokatsiya-1577524527.html
Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T22:07
2020-09-20T23:20
россия
белые каски
вооруженные силы рф
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143294_0:168:3342:2048_1400x0_80_0_0_125728071ca2f5f62ec126cea4521154.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации"."В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения. По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>", — говорится в сообщении ЦПВС.Подчеркивается, что российский центр по примирению призывает командиров НВФ "отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах".<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200827/siriya-1576400487.html
Пока "друг" нашего президента рулит в Идлибе, спокойствия там не будет!
646
Скабеевых на передовую за репортажем.
615
6
россия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143294_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bd80262b60dadf56205dfe76b7aff0b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белые каски, вооруженные силы рф, сирия, в мире

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

22:07 20.09.2020 (обновлено: 23:20 20.09.2020)
8414
© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : SANA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
"В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения. По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации "Белые каски", — говорится в сообщении ЦПВС.
Подчеркивается, что российский центр по примирению призывает командиров НВФ "отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 19:38Война в Сирии
Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии
4782563711
Обсудить6
РоссияБелые каскиВооруженные силы РФСирияВ мире
Популярные комментарии
Пока "друг" нашего президента рулит в Идлибе, спокойствия там не будет!
20 сентября, 23:59
zavvalzavval
76101123
Скабеевых на передовую за репортажем.
20 сентября, 22:19
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
37270017
Рекомендуем
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Паром компании Viking Line MS Amorella сел на мель на архипелаге Ярсо в Фогло, Аландские острова
В Финляндии паром с россиянами сел на мель
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Мужчина со смартфоном
Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Греция продлила ограничения на въезд для россиян
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Турецкая полиция на улице Стамбула
СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
Кадр из сериала Черная кошка
Названа причина смерти актера Чуприкова из "Возвращения Мухтара"
Олег Морозов
В Совфеде возмутились предложениями США по продлению ДСНВ
Задержание
В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
Доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния