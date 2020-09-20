https://ria.ru/20200920/prizemlenie-1577513914.html

Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом

Легкий самолет "Сигма" приземлился на автодорогу Курган – Куртамыш, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает Уральское следственное... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:34

2020-09-20T16:34

2020-09-20T16:45

россия

следственный комитет россии (ск рф)

курган

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Легкий самолет "Сигма" приземлился на автодорогу <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Курган</a> – Куртамыш, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает Уральское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта", поскольку происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, отмечает ведомство. Следователи выясняют причины происшествия, а также ищут очевидцев."По предварительной информации, в результате посадки самолета на автодорогу жертв и пострадавших нет", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200910/sobaka-1577052478.html

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россия

курган

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), курган, происшествия