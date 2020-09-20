https://ria.ru/20200920/prizemlenie-1577513914.html
Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом
Легкий самолет "Сигма" приземлился на автодорогу Курган – Куртамыш, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает Уральское следственное... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:34
2020-09-20T16:34
2020-09-20T16:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курган
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Легкий самолет "Сигма" приземлился на автодорогу <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Курган</a> – Куртамыш, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает Уральское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта", поскольку происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, отмечает ведомство. Следователи выясняют причины происшествия, а также ищут очевидцев."По предварительной информации, в результате посадки самолета на автодорогу жертв и пострадавших нет", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200910/sobaka-1577052478.html
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россия
курган
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), курган, происшествия