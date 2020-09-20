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Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом
Легкий самолет "Сигма" приземлился на автодорогу Курган – Куртамыш, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает Уральское следственное... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:34
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
курган
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Легкий самолет "Сигма" приземлился на автодорогу <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Курган</a> – Куртамыш, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает Уральское следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта", поскольку происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, отмечает ведомство. Следователи выясняют причины происшествия, а также ищут очевидцев."По предварительной информации, в результате посадки самолета на автодорогу жертв и пострадавших нет", - уточняется в сообщении.
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россия
курган
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курган, происшествия

Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом

16:34 20.09.2020 (обновлено: 16:45 20.09.2020)
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© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФЛегкий самолет "Сигма"
Легкий самолет Сигма - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Легкий самолет "Сигма" приземлился на автодорогу Курган – Куртамыш, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, о том, что 19 сентября 2020 года на автодорогу Курган – Куртамыш приземлился легкий самолет "Сигма", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта", поскольку происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, отмечает ведомство. Следователи выясняют причины происшествия, а также ищут очевидцев.
"По предварительной информации, в результате посадки самолета на автодорогу жертв и пострадавших нет", - уточняется в сообщении.
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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11241110
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КурганПроисшествия
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