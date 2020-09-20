https://ria.ru/20200920/pravozaschitniki-1577512825.html

Член СПЧ назвала СМИ правозащитными организациями

Институт СМИ должен развивать свой потенциал в качестве единой правозащитной организации, совет по правам человека при президенте РФ особенно заинтересован в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:12

2020-09-20T16:12

2020-09-20T16:12

россия

ева меркачева

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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<strong>СОЧИ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Институт СМИ должен развивать свой потенциал в качестве единой правозащитной организации, совет по правам человека при президенте РФ особенно заинтересован в отстаивании этой идеи, сообщила РИА Новости член СПЧ, правозащитница <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>.Как считает правозащитница, в советское время журналистика являлась полноценной четвёртой властью: из-за одного материала в СМИ человека, недобросовестно исполнявшего свои обязанности, могли уволить. Сейчас же, по ее мнению, это ушло в прошлое, а правозащитников нередко обвиняют в политической "заточенности".

https://ria.ru/20200901/beslan-1576601761.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество