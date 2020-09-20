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Член СПЧ назвала СМИ правозащитными организациями
Институт СМИ должен развивать свой потенциал в качестве единой правозащитной организации, совет по правам человека при президенте РФ особенно заинтересован в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:12
2020-09-20T16:12
россия
ева меркачева
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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<strong>СОЧИ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Институт СМИ должен развивать свой потенциал в качестве единой правозащитной организации, совет по правам человека при президенте РФ особенно заинтересован в отстаивании этой идеи, сообщила РИА Новости член СПЧ, правозащитница <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>.Как считает правозащитница, в советское время журналистика являлась полноценной четвёртой властью: из-за одного материала в СМИ человека, недобросовестно исполнявшего свои обязанности, могли уволить. Сейчас же, по ее мнению, это ушло в прошлое, а правозащитников нередко обвиняют в политической "заточенности".
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россия
РИА Новости
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россия, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

Член СПЧ назвала СМИ правозащитными организациями

16:12 20.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции
Журналисты во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Институт СМИ должен развивать свой потенциал в качестве единой правозащитной организации, совет по правам человека при президенте РФ особенно заинтересован в отстаивании этой идеи, сообщила РИА Новости член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева.

"Каждый журналист - потенциальный правозащитник. У нас есть право запрашивать информацию, у нас есть право выступать, и мы владеем словом", - рассказала Меркачева в кулуарах форума "Вся Россия".

Как считает правозащитница, в советское время журналистика являлась полноценной четвёртой властью: из-за одного материала в СМИ человека, недобросовестно исполнявшего свои обязанности, могли уволить. Сейчас же, по ее мнению, это ушло в прошлое, а правозащитников нередко обвиняют в политической "заточенности".

"СМИ - это и есть правозащитная организация. Если будут с этой мыслью работать журналисты и функционировать редакции, они качественно повысят свой уровень. Мы автоматически улучшим и гражданский контроль, и уровень журналистских работ", - отметила собеседница агентства, добавив, что СПЧ сейчас особенно заинтересован в продвижении этой идеи.

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