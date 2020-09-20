Член СПЧ назвала СМИ правозащитными организациями
СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Институт СМИ должен развивать свой потенциал в качестве единой правозащитной организации, совет по правам человека при президенте РФ особенно заинтересован в отстаивании этой идеи, сообщила РИА Новости член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева.
"Каждый журналист - потенциальный правозащитник. У нас есть право запрашивать информацию, у нас есть право выступать, и мы владеем словом", - рассказала Меркачева в кулуарах форума "Вся Россия".
Как считает правозащитница, в советское время журналистика являлась полноценной четвёртой властью: из-за одного материала в СМИ человека, недобросовестно исполнявшего свои обязанности, могли уволить. Сейчас же, по ее мнению, это ушло в прошлое, а правозащитников нередко обвиняют в политической "заточенности".
"СМИ - это и есть правозащитная организация. Если будут с этой мыслью работать журналисты и функционировать редакции, они качественно повысят свой уровень. Мы автоматически улучшим и гражданский контроль, и уровень журналистских работ", - отметила собеседница агентства, добавив, что СПЧ сейчас особенно заинтересован в продвижении этой идеи.