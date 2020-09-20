На Кубани полицейского заподозрили в убийстве девушки
13:58 20.09.2020 (обновлено: 15:37 20.09.2020)
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Уголовно дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД РФ по городу Краснодару. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП", - говорится в сообщении.
Сообщается, что трагедия произошла вечером в субботу.
"По версии следствия …, подозреваемый двигался на автомобиле "Киа Рио" по улице Красной в станице Старокорсунской. Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу девушке-несовершеннолетнему пешеходу, переходящей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате водитель допустил наезд на подростка. На место были вызваны медики, но несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся", - добавляется в релизе.
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По данным следственного ведомства, в настоящее время с подозреваемым работает следователь, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили об организации служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.