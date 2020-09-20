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На Кубани полицейского заподозрили в убийстве девушки
Уголовно дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:58
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умвд рф
краснодар
краснодарский край
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<strong>КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости.</strong> Уголовно дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, сообщает СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Сообщается, что трагедия произошла вечером в субботу.По данным следственного ведомства, в настоящее время с подозреваемым работает следователь, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.В ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили об организации служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
https://ria.ru/20200918/politseyskiy-1577440397.html
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умвд рф, краснодар, краснодарский край, происшествия

На Кубани полицейского заподозрили в убийстве девушки

13:58 20.09.2020 (обновлено: 15:37 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Уголовно дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД РФ по городу Краснодару. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП", - говорится в сообщении.
Сообщается, что трагедия произошла вечером в субботу.
"По версии следствия …, подозреваемый двигался на автомобиле "Киа Рио" по улице Красной в станице Старокорсунской. Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу девушке-несовершеннолетнему пешеходу, переходящей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате водитель допустил наезд на подростка. На место были вызваны медики, но несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся", - добавляется в релизе.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:39
В Хабаровске экс-полицейского осудили за попытку сбыта наркотиков
По данным следственного ведомства, в настоящее время с подозреваемым работает следователь, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили об организации служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
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УМВД РФКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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