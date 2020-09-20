https://ria.ru/20200920/politseyskiy-1577508281.html

На Кубани полицейского заподозрили в убийстве девушки

Уголовно дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:58

2020-09-20T13:58

2020-09-20T15:37

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краснодарский край

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<strong>КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости.</strong> Уголовно дело возбуждено на Кубани в отношении полицейского, который подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, сообщает СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Сообщается, что трагедия произошла вечером в субботу.По данным следственного ведомства, в настоящее время с подозреваемым работает следователь, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.В ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили об организации служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

https://ria.ru/20200918/politseyskiy-1577440397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, краснодар, краснодарский край, происшествия