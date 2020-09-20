https://ria.ru/20200920/petrosyan-1577499129.html

В Сети заметили необычную реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко

Пользователи Сети обратили внимание на реакцию юмориста Евгения Петросяна на едкие комментарии подписчиков в Instagram в адрес его бывшей жены Елены Степаненко. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T06:40

2020-09-20T06:40

2020-09-20T17:28

россия

татьяна брухунова

шоу-бизнес

елена степаненко

иван ургант

евгений петросян

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Пользователи Сети обратили внимание на реакцию юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> на едкие комментарии подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/p/CFRdmYuDtuJ/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> в адрес его бывшей жены <a href="http://ria.ru/person_Elena_Stepanenko/" target="_blank" data-auto="true">Елены Степаненко</a>.Накануне Петросян <a href="https://www.instagram.com/p/CFL8RGcMzsg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a> фотографию маленького сына. Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в своем шоу прокомментировал снимок. В ответ Петросян поблагодарил Урганта за тактичное и остроумное поздравление.В комментариях к посту некоторые пользователи принялись критиковать Степаненко."Хорошо отработала "ресурс" Степаненко, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет, этого и добивалась", — написал <a href="https://www.instagram.com/ziff_zifff/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ziff_zifff</a>."Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степаненко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло", — считает <a href="https://www.instagram.com/lperevedenzeva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">lperevedenzeva</a>.При этом внимательные юзеры заметили, что Петросян поставил лайк этим высказываниям."Петросян один про Степаненко гадость лайкнул, больше никто. А про себя удалил", — отметил <a href="https://www.instagram.com/maiorov6132/" target="_blank" rel="nofollow noopener">maiorov6132</a>.В 2018 году юморист развелся со Степаненко. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Брухуновой</a>.

https://ria.ru/20200917/brukhunova-1577366031.html

Александр Марков Будет здорово, если разработчики приложения, сделают функцию исключения новостей с определенными ключевыми словами. Например, Петросян. Или Брухунова. И так далее по спискк 75

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, иван ургант, евгений петросян