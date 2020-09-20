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https://ria.ru/20200920/petrosyan-1577499129.html
В Сети заметили необычную реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко
Пользователи Сети обратили внимание на реакцию юмориста Евгения Петросяна на едкие комментарии подписчиков в Instagram в адрес его бывшей жены Елены Степаненко. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T06:40
2020-09-20T17:28
россия
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
иван ургант
евгений петросян
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Пользователи Сети обратили внимание на реакцию юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> на едкие комментарии подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/p/CFRdmYuDtuJ/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> в адрес его бывшей жены <a href="http://ria.ru/person_Elena_Stepanenko/" target="_blank" data-auto="true">Елены Степаненко</a>.Накануне Петросян <a href="https://www.instagram.com/p/CFL8RGcMzsg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал</a> фотографию маленького сына. Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в своем шоу прокомментировал снимок. В ответ Петросян поблагодарил Урганта за тактичное и остроумное поздравление.В комментариях к посту некоторые пользователи принялись критиковать Степаненко."Хорошо отработала "ресурс" Степаненко, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет, этого и добивалась", — написал <a href="https://www.instagram.com/ziff_zifff/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ziff_zifff</a>."Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степаненко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло", — считает <a href="https://www.instagram.com/lperevedenzeva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">lperevedenzeva</a>.При этом внимательные юзеры заметили, что Петросян поставил лайк этим высказываниям."Петросян один про Степаненко гадость лайкнул, больше никто. А про себя удалил", — отметил <a href="https://www.instagram.com/maiorov6132/" target="_blank" rel="nofollow noopener">maiorov6132</a>.В 2018 году юморист развелся со Степаненко. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Брухуновой</a>.
https://ria.ru/20200917/brukhunova-1577366031.html
Будет здорово, если разработчики приложения, сделают функцию исключения новостей с определенными ключевыми словами. Например, Петросян. Или Брухунова. И так далее по спискк
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, иван ургант, евгений петросян

В Сети заметили необычную реакцию Петросяна на оскорбления Степаненко

06:40 20.09.2020 (обновлено: 17:28 20.09.2020)
86405
© Фото : официальный сайт Евгения ПетросянаВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание на реакцию юмориста Евгения Петросяна на едкие комментарии подписчиков в Instagram в адрес его бывшей жены Елены Степаненко.
Накануне Петросян опубликовал фотографию маленького сына. Телеведущий Иван Ургант в своем шоу прокомментировал снимок. В ответ Петросян поблагодарил Урганта за тактичное и остроумное поздравление.
В комментариях к посту некоторые пользователи принялись критиковать Степаненко.
"Хорошо отработала "ресурс" Степаненко, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет, этого и добивалась", — написал ziff_zifff.
"Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степаненко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло", — считает lperevedenzeva.
При этом внимательные юзеры заметили, что Петросян поставил лайк этим высказываниям.
"Петросян один про Степаненко гадость лайкнул, больше никто. А про себя удалил", — отметил maiorov6132.
В 2018 году юморист развелся со Степаненко. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Обсудить7
РоссияТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕлена СтепаненкоИван УргантЕвгений Петросян
Популярные комментарии
Будет здорово, если разработчики приложения, сделают функцию исключения новостей с определенными ключевыми словами. Например, Петросян. Или Брухунова. И так далее по спискк
20 сентября, 06:49
АМАлександр Марков
5650102
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