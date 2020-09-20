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https://ria.ru/20200920/pashaev-1577508383.html
Пашаев назвал условие, при котором Ефремов избежал бы колонии
Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, мог бы получить условный срок. Об этом в программе "Новые русские сенсации" заявил его... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:00
2020-09-20T14:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, мог бы получить условный срок. Об этом в программе <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_gCRwIkH_lw" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Новые русские сенсации"</a> заявил его бывший адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a>. По словам юриста, более чем за десять лет работы у него "ни одни человек не сел по ДТП", даже если находился за рулем в пьяном виде. Именно поэтому знакомые, наслышанные о его успехах, посоветовали Ефремову обратиться именно к Пашаеву. Однако в этот раз помешали резонанс вокруг дела и известность обвиняемого. В июне этого года <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a>, будучи в пьяном виде, выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три годы и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего. Вскоре Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причиной стали его публичные высказывания о деле Ефремова. Пашаев уже заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Пашаев назвал условие, при котором Ефремов избежал бы колонии

14:00 20.09.2020 (обновлено: 14:04 20.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, мог бы получить условный срок. Об этом в программе "Новые русские сенсации" заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев.
По словам юриста, более чем за десять лет работы у него "ни одни человек не сел по ДТП", даже если находился за рулем в пьяном виде. Именно поэтому знакомые, наслышанные о его успехах, посоветовали Ефремову обратиться именно к Пашаеву. Однако в этот раз помешали резонанс вокруг дела и известность обвиняемого.

"Если бы Ефремов был простым гражданином, о котором никто не знал, он бы получил условный срок и домой поехал", – заявил адвокат.

В июне этого года Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде, выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три годы и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.
Вскоре Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причиной стали его публичные высказывания о деле Ефремова. Пашаев уже заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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