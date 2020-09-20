https://ria.ru/20200920/pashaev-1577508383.html

Пашаев назвал условие, при котором Ефремов избежал бы колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, мог бы получить условный срок. Об этом в программе "Новые русские сенсации" заявил его... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:00

2020-09-20T14:00

2020-09-20T14:04

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом, мог бы получить условный срок. Об этом в программе <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_gCRwIkH_lw" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Новые русские сенсации"</a> заявил его бывший адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a>. По словам юриста, более чем за десять лет работы у него "ни одни человек не сел по ДТП", даже если находился за рулем в пьяном виде. Именно поэтому знакомые, наслышанные о его успехах, посоветовали Ефремову обратиться именно к Пашаеву. Однако в этот раз помешали резонанс вокруг дела и известность обвиняемого. В июне этого года <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a>, будучи в пьяном виде, выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном. Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три годы и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего. Вскоре Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката. Причиной стали его публичные высказывания о деле Ефремова. Пашаев уже заявил, что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами — для этого статус адвокат не требуется.

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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