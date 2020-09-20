https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

США отказались выводить ядерное оружие из Европы

США готовы обсуждать с Россией любые предложенные темы, но не будут выводить ядерное оружие из Европы, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:22

2020-09-20T19:22

2020-09-20T19:22

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

европа

сша

калининград

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы обсуждать с Россией любые предложенные темы, но не будут выводить ядерное оружие из Европы, заявил спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>".Отвечая на вопрос, готовы ли США вывезти свое ядерное оружие из <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европы</a>, он сказал: "Нет, этого мы делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить"."Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также вызывающим обеспокоенность одной из сторон. Поэтому мы, безусловно, готовы говорить с Россией о <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и о наших гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса. Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. И мы не требуем того же от <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> или сделали что-то подобное", - отметил Биллингсли."Поэтому – нет, мы не предполагаем каких-либо конкретных действий, которые могли бы повлиять на изменение мест складирования или дислокации (ядерных - Ъ) вооружений", - добавил он.В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По итогам Рябков заявил, что на переговорах американская сторона продемонстрировала, что не закрывает возможность продления СНВ-3, но <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не готов фиксировать это намерение.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200703/1573839330.html

https://ria.ru/20200620/1573227299.html

Александр Невский Ну вот и есть правильный на всё ответ. То есть, они готовы на всё, только не трогайте их ядерное и другое оружие по всему Миру, а так, они на всё согласны - на разоружение и России, и Китая, и Ирана и пр. 34

Игорь Земский Жутко боятся они России, еще с глубокой древности. Но англосаксонская гордыня никогда не даст возможность наладить диалог, который был бы выгоден всей планете 30

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россия

европа

сша

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, европа, сша, калининград, в мире