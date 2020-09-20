Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
США отказались выводить ядерное оружие из Европы
США готовы обсуждать с Россией любые предложенные темы, но не будут выводить ядерное оружие из Европы, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:22
2020-09-20T19:22
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
европа
сша
калининград
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_08bbdc3df7d803dce3a169ca7daf2570.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы обсуждать с Россией любые предложенные темы, но не будут выводить ядерное оружие из Европы, заявил спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>".Отвечая на вопрос, готовы ли США вывезти свое ядерное оружие из <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европы</a>, он сказал: "Нет, этого мы делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить"."Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также вызывающим обеспокоенность одной из сторон. Поэтому мы, безусловно, готовы говорить с Россией о <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и о наших гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса. Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. И мы не требуем того же от <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> или сделали что-то подобное", - отметил Биллингсли."Поэтому – нет, мы не предполагаем каких-либо конкретных действий, которые могли бы повлиять на изменение мест складирования или дислокации (ядерных - Ъ) вооружений", - добавил он.В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По итогам Рябков заявил, что на переговорах американская сторона продемонстрировала, что не закрывает возможность продления СНВ-3, но <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не готов фиксировать это намерение.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20200703/1573839330.html
https://ria.ru/20200620/1573227299.html
Ну вот и есть правильный на всё ответ. То есть, они готовы на всё, только не трогайте их ядерное и другое оружие по всему Миру, а так, они на всё согласны - на разоружение и России, и Китая, и Ирана и пр.
34
Жутко боятся они России, еще с глубокой древности. Но англосаксонская гордыня никогда не даст возможность наладить диалог, который был бы выгоден всей планете
30
10
россия
европа
сша
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_182:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_dd454fc8955b20d0522e21f95b5dee3a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, европа, сша, калининград, в мире

США отказались выводить ядерное оружие из Европы

19:22 20.09.2020
2816
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США готовы обсуждать с Россией любые предложенные темы, но не будут выводить ядерное оружие из Европы, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете "Коммерсант".
Отвечая на вопрос, готовы ли США вывезти свое ядерное оружие из Европы, он сказал: "Нет, этого мы делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить".
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
"Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также вызывающим обеспокоенность одной из сторон. Поэтому мы, безусловно, готовы говорить с Россией о НАТО и о наших гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса. Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. И мы не требуем того же от Российской Федерации. Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из Калининграда или сделали что-то подобное", - отметил Биллингсли.
"Поэтому – нет, мы не предполагаем каких-либо конкретных действий, которые могли бы повлиять на изменение мест складирования или дислокации (ядерных - Ъ) вооружений", - добавил он.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля, 12:07
Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Делегации возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По итогам Рябков заявил, что на переговорах американская сторона продемонстрировала, что не закрывает возможность продления СНВ-3, но Вашингтон не готов фиксировать это намерение.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
20 июня, 12:45
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
823032595
Обсудить10
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3ЕвропаСШАКалининградВ мире
Популярные комментарии
Ну вот и есть правильный на всё ответ. То есть, они готовы на всё, только не трогайте их ядерное и другое оружие по всему Миру, а так, они на всё согласны - на разоружение и России, и Китая, и Ирана и пр.
20 сентября, 19:33
Александр НевскийАлександр Невский
3030001
Жутко боятся они России, еще с глубокой древности. Но англосаксонская гордыня никогда не даст возможность наладить диалог, который был бы выгоден всей планете
20 сентября, 19:24
ИЗИгорь Земский
2701101
Рекомендуем
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Спецпосланник Трампа рассказал о реакции США в случае отказа от ДСНВ
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково
"Белавиа" возобновит рейсы в Москву с первого октября
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
Спецпосланник Трампа допустил пересмотр позиции Вашингтона по ДСНВ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
В США назвали условие для продления ДСНВ с Россией
База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
США готовы обсуждать с Россией тему противоракетной обороны
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Спецпосланник Трампа раскрыл содержание меморандума по вооружениям
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
Спецпосланник Трампа выразил обеспокоенность ядерным потенциалом России
Кадр из сериала Черная кошка
Названа причина смерти актера Чуприкова из "Возвращения Мухтара"
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В Минске восстановили работу мобильного интернета
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
В Минске задержали доверенное лицо Тихановской
Актриса Кристина Асмус
Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния