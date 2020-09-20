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Новое оружие России
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html
National Interest оценил угрозу для США от российских "Авангардов"
Американский публицист Питер Сучиу прокомментировал в статье для National Interest создание российского гиперзвукового блока "Авангард" и допустил, что оружие... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T03:19
2020-09-20T06:24
кндр (северная корея)
новое оружие россии
россия
авангард
владимир путин
пекин
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Американский публицист Питер Сучиу прокомментировал в статье для <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Interest</a> создание российского гиперзвукового блока "<a href="https://ria.ru/product_Avangard/" target="_blank">Авангард</a>" и допустил, что оружие бросит серьезный вызов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Автор публикации напоминает, что "Авангард" обладает гиперзвуковой скоростью, а также способностью маневрировать в атмосфере, что в совокупности затруднит противодействие вооружению. Он приводит позицию <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a>, согласно которой, российские гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками могут "опустошить" оборону США.Сучиу подчеркивает, что "Авангард" — это лишь один из компонентов большого российского арсенала, который включает 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие, доставляемое бомбардировщиками.При этом противоракетная оборона Соединенных Штатов сосредоточена лишь на перехвате "небольшого количества" межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a>, сетует публицист.Что такое "Авангард"О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.В результате Россия стала единственным государством в мире, официально сообщившим о наличии гиперзвукового оружия."Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
https://ria.ru/20200304/1568148129.html
https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html
госдеп США выделит 2 млрд. доларов на закупку украинских шаравар для военных. вопрос зачем.
129
Да без шансов - в США ПВО/ПРО толком не разрабатывалась. они агрессоры, разрабатывали оружие нападения. Им даже от дозвуковых крылатых ракет нечем защищаться - доказано Арамко и базами в Ираке.
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кндр (северная корея)
россия
пекин
сша
РИА Новости
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кндр (северная корея), россия, авангард, владимир путин, пекин, сша, безопасность, в мире

National Interest оценил угрозу для США от российских "Авангардов"

03:19 20.09.2020 (обновлено: 06:24 20.09.2020)
57260
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский публицист Питер Сучиу прокомментировал в статье для National Interest создание российского гиперзвукового блока "Авангард" и допустил, что оружие бросит серьезный вызов США.
Автор публикации напоминает, что "Авангард" обладает гиперзвуковой скоростью, а также способностью маневрировать в атмосфере, что в совокупности затруднит противодействие вооружению. Он приводит позицию Пекина, согласно которой, российские гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками могут "опустошить" оборону США.
Сучиу подчеркивает, что "Авангард" — это лишь один из компонентов большого российского арсенала, который включает 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие, доставляемое бомбардировщиками.
При этом противоракетная оборона Соединенных Штатов сосредоточена лишь на перехвате "небольшого количества" межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР, сетует публицист.
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.03.2020
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В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии

Что такое "Авангард"

О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Владимир Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.
В результате Россия стала единственным государством в мире, официально сообщившим о наличии гиперзвукового оружия.
"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
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Обсудить19
Новое оружие РоссииКНДР (Северная Корея)РоссияАвангардВладимир ПутинПекинСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
госдеп США выделит 2 млрд. доларов на закупку украинских шаравар для военных. вопрос зачем.
20 сентября, 04:02
АЩАндрей Щерба
82420104
Да без шансов - в США ПВО/ПРО толком не разрабатывалась. они агрессоры, разрабатывали оружие нападения. Им даже от дозвуковых крылатых ракет нечем защищаться - доказано Арамко и базами в Ираке.
20 сентября, 04:46
Илья ГольдманИлья Гольдман
10330204
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