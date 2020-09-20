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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/oppozitsiya-1577512731.html
Представитель Госдепа встретится с белорусской оппозицией
Координатор госдепартамента США по терроризму Натан Сейлс встретится в понедельник в Литве с представителями белорусской оппозиции, сообщил в письменном... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:11
2020-09-20T16:51
протесты в белоруссии
белоруссия
сша
литва
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости.</strong> Координатор госдепартамента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по терроризму Натан Сейлс встретится в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> с представителями белорусской оппозиции, сообщил в письменном заявлении госдеп."(Сейлс) встретится с членами гражданского общества <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чтобы обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов", - говорится в сообщении.На первое место в программе визита госдеп поставил встречи с официальными лицами Литвы и телеконференцию с представителями Литвы, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> по борьбе с шиитским движением "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>", которое США считают террористической организацией.Также Сейлс встретится с представителями еврейской общины в Литве и обсудит борьбу с антисемитизмом.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти (КС). Они считают избранным лидером находящуюся сейчас в Литве экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября полномочия Лукашенко истекают по предыдущему мандату 2015 года. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
А что же такое? Госдеп США уже не доверяет своим холопам, решил самолично подогреть оппозицию? Видать, там дело плохо, проваливается провокация.
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Никогда не стеснялись...
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белоруссия
сша
литва
РИА Новости
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60
белоруссия, сша, литва, в мире

Представитель Госдепа встретится с белорусской оппозицией

16:11 20.09.2020 (обновлено: 16:51 20.09.2020)
1840
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Координатор госдепартамента США по терроризму Натан Сейлс встретится в понедельник в Литве с представителями белорусской оппозиции, сообщил в письменном заявлении госдеп.
"(Сейлс) встретится с членами гражданского общества Белоруссии, чтобы обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов", - говорится в сообщении.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
На первое место в программе визита госдеп поставил встречи с официальными лицами Литвы и телеконференцию с представителями Литвы, Латвии и Эстонии по борьбе с шиитским движением "Хезболлах", которое США считают террористической организацией.
Также Сейлс встретится с представителями еврейской общины в Литве и обсудит борьбу с антисемитизмом.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти (КС). Они считают избранным лидером находящуюся сейчас в Литве экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября полномочия Лукашенко истекают по предыдущему мандату 2015 года. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Протесты в БелоруссииБелоруссияСШАЛитваВ мире
Популярные комментарии
А что же такое? Госдеп США уже не доверяет своим холопам, решил самолично подогреть оппозицию? Видать, там дело плохо, проваливается провокация.
20 сентября, 16:15
Александр НевскийАлександр Невский
441-1001
Никогда не стеснялись...
20 сентября, 16:13
Саша ЛогерСаша Логер
211-1001
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