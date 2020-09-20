https://ria.ru/20200920/oppozitsiya-1577512731.html

Представитель Госдепа встретится с белорусской оппозицией

Координатор госдепартамента США по терроризму Натан Сейлс встретится в понедельник в Литве с представителями белорусской оппозиции, сообщил в письменном... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:11

2020-09-20T16:11

2020-09-20T16:51

протесты в белоруссии

белоруссия

сша

литва

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости.</strong> Координатор госдепартамента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по терроризму Натан Сейлс встретится в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> с представителями белорусской оппозиции, сообщил в письменном заявлении госдеп."(Сейлс) встретится с членами гражданского общества <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чтобы обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов", - говорится в сообщении.На первое место в программе визита госдеп поставил встречи с официальными лицами Литвы и телеконференцию с представителями Литвы, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> по борьбе с шиитским движением "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>", которое США считают террористической организацией.Также Сейлс встретится с представителями еврейской общины в Литве и обсудит борьбу с антисемитизмом.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти (КС). Они считают избранным лидером находящуюся сейчас в Литве экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Оппозиция заявляет, что 5 ноября полномочия Лукашенко истекают по предыдущему мандату 2015 года. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Александр Невский А что же такое? Госдеп США уже не доверяет своим холопам, решил самолично подогреть оппозицию? Видать, там дело плохо, проваливается провокация. 102

Саша Логер Никогда не стеснялись... 73

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, сша, литва, в мире