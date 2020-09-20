https://ria.ru/20200920/moshenniki-1577470501.html

Эксперт рассказал, есть ли у мошенников черные списки жертв

Черных списков людей, которым лучше не звонить, у мошенников не существует, в отличие от баз с номерами телефонов, которые они регулярно прозванивают. Однако... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T03:04

2020-09-20T03:04

2020-09-20T13:19

анатолий миронов

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Черных списков людей, которым лучше не звонить, у <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенников</a> не существует, в отличие от баз с номерами телефонов, которые они регулярно прозванивают. Однако есть некоторые правила, которых стоит придерживаться в подобных телефонных беседах. Об этом агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200920/832044704.html" target="_blank">Прайм</a>" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Прежде всего он советует не вести с мошенниками телефонных разговоров — если звонят с радостной новостью о выигрыше в лотерею, следует немедленно вешать трубку. При публикации в интернете объявления о продаже Миронов рекомендует не указывать полностью фамилию, имя и отчество, а также номер банковской карты. В телефонных разговорах нельзя называть срок действия карты и код с обратной стороны. Настоящие сотрудники банка такого никогда не спрашивают, напоминает эксперт.Не следует объяснять мошенникам, что вы знаете законы и примете меры, не нужно пытаться представиться сотрудником полиции, продолжил Миронов."Не надейтесь, что в случае победы вас внесут в некий черный список лиц, который избавит от подобных звонков в будущем. Знайте — подобных списков не существует. Напротив, если вы идете на контакт, провоцируетесь на общение, то рано или поздно вас склонят к ошибке, результатом которой может стать материальный ущерб", — заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/moshennichestvo-1577130089.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий миронов, технологии, общество